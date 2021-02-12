Исследование: 62% эстоноземельцев готовы вакцинироваться от COVID-19

Люди продолжают следовать рекомендациям — 89% говорят, что они следуют всем или большей части рекомендаций. Только 5% населения не соблюдают правила для предотвращения коронавируса. По сравнению с концом января немного увеличилась доля людей, считающих текущие меры актуальными (39% → 43%). Доля людей, поддерживающих ужесточение или смягчение мер, практически осталась на том же уровне, что и в конце января (37% населения поддерживает ужесточение мер и 17% их смягчение). Чаще всего за ужесточение мер выступают самые молодые и самые старшие жители — люди в возрасте 15-24 лет и старше 64 лет выступают за более строгие меры (46%). Примечательно, что только 4% из тех, кто старше 64 лет, высказались за смягчение мер.

Нет изменений в отношении к вакцинации по сравнению с началом января — 62% населения готовы сделать прививку от COVID-19. 34% населения обязательно сделают прививку, если представится такая возможность, а 28% еще не приняли решение, но, вероятно, сделают ее. 3% респондентов уже были вакцинированы. 29% населения, что практически соответствует уровню начала января (31%), предпочли бы отказаться от вакцинации.

Люди в возрасте 65 лет и старше (52%) чаще, чем в среднем, выражают готовность к вакцинации. Чем образованнее группа, тем выше доля желающих пройти вакцинацию. Среди тех, кто не хочет проходить вакцинацию — 38% и в основном это люди в возрасте 25-49 лет, а также это жители Северо-Востока Эстонии (40%). Среди эстонцев к вакцинации не готовы 23% респондентов и среди людей других национальностей — 42%.

Также спрашивали, захотят ли люди пройти вакцинацию от COVID-19, если это упростит им выезд за границу. ”Ослабление ограничений на поездки является мотивирующим аргументом в пользу вакцинации, особенно для тех людей, которые, даже без этого аргумента, поддерживают вакцинацию от COVID-19. В то же время 29% тех, кто ответили, что предпочли бы не вакцинироваться, и 8% тех, кто определенно не будет вакцинироваться, будут готовы рассмотреть возможность вакцинации для облегчения путешествия”, — сказал руководитель исследований Turu-uuringute AS Вайке Вайну.