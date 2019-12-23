Исследование: 50% пользователей в Эстонии сообщают в соцсетях о том, когда их нет дома

Наступил период зимних отпусков, и многие жители Эстонии отправляются в путешествие заграницу или по другой причине находятся подолгу вне дома. Поэтому стоит быть внимательными, чтобы, делясь в социальных сетях своими планами на путешествие или праздники, человек не подвергал опасности, например, свой дом, имущество или автомобиль.

По словам руководителя продукта страхования имущества If Kindlustus Вейко Сеппа, вызывает волнение, что люди широко делятся в социальных сетях информацией о том, когда их нет дома.

„Поделиться фотографиями из путешествия — обычное дело, но когда тем самым человек даёт знать сотням людей, находящихся в их списке друзей, что в ближайшую неделю его дома не будет, то это в худшем случае может подвергнуть опасности его собственное имущество. Конечно, человек сам волен выбирать, что и для кого публикует, но убедился ли он, что может доверять всем, кто за ним следит и находится в списке друзей?” — спросил Сепп.

Если вы делитесь в социальных сетях фотографиями, делайте это после путешествия

Из исследования выяснилось, что 50% всех пользователей социальных сетей в Эстонии делятся фотографиями уже во время путешествия и только десятая часть после.