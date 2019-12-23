Исследование: 50% пользователей в Эстонии сообщают в соцсетях о том, когда их нет дома

„Наиболее опасно, конечно, сообщать в социальных сетях о своём отпуске заранее. 11% пользователей социальных сетей сообщают уже до путешествия, куда в этот раз направляются, а 17% сообщают об этом сразу, как только прибывают в место назначения. Это может дать возможным преступникам информацию о том, что человек ещё некоторое время находится вне дома”, — объяснил Сепп.
В исследовании рассматривали, кроме Эстонии, и другие страны Прибалтики. Выяснилось, что активнее всего фотографии в социальных сетях публикуют жители Эстонии. Разница с южными соседями была небольшой, но на несколько процентов в Эстонии больше людей, которые вообще делятся фотографиями из путешествий, и тех, кто делает это уже во время путешествия.
„Посмотрев на возраст ответивших, выяснилось, что больше всего фотографий из путешествий публикуют более молодые люди, в возрасте 18-34 лет. Из исследования также выяснились существенные различия между регионами Эстонии. Люди, наиболее активно делящиеся фотографиями из отпуска, проживают в Северной и Восточной Эстонии. В обоих регионах десяток процентов людей сообщает до начала путешествия о том, куда они отправляются. В Центральной, Южной и Западной Эстонии это делают всего пара процентов человек. В этих регионах большая часть людей также ответили, что они вообще не делятся фотографиями из путешествий в социальных сетях, а если и делают это, то уже после путешествия”, — добавил Сепп.
Если страхование при возможном взломе сможет возместить стоимость вещей, у людей дома всё же часто есть вещи, представляющие эмоциональную ценность, которые невозможно восстановить за деньги. Поэтому, отправляясь в следующее путешествие, стоит подумать, стоит ли говорить об этом и когда.
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