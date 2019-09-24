Исследование: 23% молодежи уверены в себе и считают, что в будущем их ждет успех

Молодежь смотрит в будущее с оптимизмом, большее внимание следует уделять регионам



В ходе консультации выяснилось, что 34% молодых людей Эстонии думают о своей будущей работе скорее с чувством приятного ожидания, при этом 26% опрошенных испытывают беспокойство. При этом 23% довольно уверены в себе и считают, что в будущем их в любом случае ждет успех.

Молодежь считает, что развитие технологий улучшит их перспективы на рынке труда, так как технологические разработки помогут сделать рабочий процесс более простым и удобным, а также расширят возможности для трудоустройства независимо от местонахождения человека. Говоря о своей будущей работе, молодые люди подчеркивали, что для них важно наличие возможностей для самореализации и гибкость условий труда, а также стабильность.

В целом молодежь довольна э-государством и электронными услугами, однако была отмечена и необходимость делать их более удобными для пользователей. Молодежь считает, что электронные услуги делают жизнь проще, но для того, чтобы молодежь умела ими пользоваться, знакомство с ними нужно начинать уже во время учебы в школе.

Молодежь также попросили оценить возможности, которые имеются в их регионе, а также их качество. Если возможности для занятий спортом и проведения досуга (например, скейт-парки) получили преимущественно положительные оценки, то доступность услуг, связанных с трудоустройством или планированием карьеры, оценили ниже. В целом, молодежь, проживающая за пределами больших городов, давала более критические оценки, чем молодые люди, проживающие в городах. С одной стороны возможности для проведения свободного времени, транспортные услуги и услуги планирования карьеры и рынка труда местами недостаточны, с другой — качество возможностей и услуг недостаточно высоко для того, чтобы у молодежи возникало желание ими пользоваться.

Дополнительная информация

В рамках консультаций спрашивали мнение и просили дать оценку в рамках пяти разных тем — работа будущего, э-государство, Эстония в 2035 году, наличие и качество возможностей в регионе проживания и Европейский союз. Помимо получения информации для долгосрочного планирования, при проведении консультаций стояла задача понять, почему молодежь считает так или иначе, и какие аспекты они вообще оценивают.

Предварительные результаты консультаций лягут в основу общегосударственных молодежных кафе, в рамках которых вместе с экспертами и теми, кто отвечает за формирование политики, будут искать решения для планирования будущего государства.

Консультации проводились в электронном виде в течение весны и лета этого года совместно с Союзом молодежных объединений Эстонии при поддержке Европейской комиссии. Консультации в рамках диалога с молодежью проводятся ежегодно, в прошлом году в фокусе внимания были семь тем — равные возможности, информационное общество, психическое здоровье, работа и навыки будущего, Европейский союз, природная и жизненная среда и участие молодежи. Результаты предыдущих консультаций использовались при составлении стратегии ЕС в области молодежной политики на период с 2019 по 2027 годы.