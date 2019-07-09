Испортил выпускной: директор школы Виймси разозлил родителей учеников и учителей

Директор школы Виймси Айме Нийдас, который занимает должность пока еще всего один учебный год, решил переделать модель управления школы. Если ранее школа была разделена на три ступени, и у каждой был свой руководитель учебного процесса, то теперь их сократили, чтобы заменить на одного нового. По словам директора, одной из главных причин для реструктуризации было слабое сотрудничество между учебными ступенями.

На собраниях, связанных с изменениями, учителя и родители учеников подтвердили, что довольны той структурой, которая уже имеется в школе, ведь учебные результаты улучшились. По словам учителей, они анализировали вместе с руководством школы сильные и слабые моменты, а о необходимости реструктуризации никто им не упоминал.

На встрече учителей с представителями волости Виймси, учителям сообщили, что директора других школ в Виймси поддерживают решение Нийдаса. Однако учителей этот ответ не устроил, они отметили, что директор должен представлять новую структуру сотрудникам своей школы, а не директорам других школ. Кроме того, в школе и так не хватает сотрудников.

Сам же Нийдас подчеркивает, что в школе 104 учителя, и новая структура должна дать сотрудникам большую возможность самим принимать решения и свободу действий.

Волость Виймси подчеркнула, что она обязана дать директору возможность провести обоснованную реструктуризацию. Согасно анализу волости, новая структура действительно позволит учителям больше участвовать в процессе принятия решений в школе.

Нийдас же объяснил, что не оповестил сотрудников школы об изменениях заранее, так как изначально хотел сделать это после выпускного, прежде всего думая об учениках, которые должны были спокойно закончить школу.