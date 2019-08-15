15.08.2019, 18:40

"Используют методы социальной инженерии". Специалист рассказал, как и зачем финансовые мошенники манипулируют людьми

некоторые потеряли 13 000 евро
Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
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ID-kaardi sertifikaatide uuendamine
ID-kaardi sertifikaatide uuendamineFoto: Anni Õnneleid

В последнее время участились звонки от финансовых мошенников или фишинговые атаки. Георг Николаевский, менеджер по продажам SK ID Solutions, (фирма, обслуживающая Smart-ID, Mobiil-ID и электронный сервис ИД-карт), рассказал, каким образом это происходит.

Основная цель мошенников — получить доступ к данным пользователя: пароли, аккаунты, информацию о кредитных карточках. В Эстонии хотят получить доступ к банковским счетам пользователя, затем с помощью этого произвести транзакции или снять деньги.

"С весны этого года мы стали замечать подобные атаки в Эстонии. В основном они были нацелены на эстоноговорящих пользователей — общались на эстонском языке. Сейчас пошла новая волна — звонят и говорят на русском языке", — говорит Николаевский.

Об этом мы неоднократно писали. Также публиковали советы полиции, как действовать в подобных ситуациях.

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"Используют методы социальной инженерии. Входят в доверие, говорят, что ты выиграл большую сумму, хотят выплатить деньги. Человек верит, хочет получить выигранные деньги. Затем его просят, чтобы он дал удаленный доступ к своему компьютеру. Или, например, вставил ИД-карту в считыватель. Потом, продолжая разговор, человек регистрирует учетную запись Smart-ID, а аккаунт в это время создается не в телефоне пострадавшего, а на устройстве злоумышленника", — описывает специалист.

Получается, доверчивые люди сами рассказывают свои данные неизвестным людям, чтобы они перевели им деньги или помогли заработать на инвестициях.

Хорошие психологи

"Они обещают выигрыш, входят в доверие и манипулируют человеком, с целью получить нужные данные — например, учетную запись Smart-ID. А это сравни доступу к банковскому счету, — отмечает Николаевский. — Потом они могут зайти на счет и перевести деньги или оформить малый кредит на чужое имя".

"Нужно понимать важность пин-кодов. Мы живем в дигитальном мире. Пароли можно сравнить с ключами от дома. Мы же не даем их незнакомцам. Тоже самое и с пин-кодами, дигитальным ключам к банку. Сейчас много краткосрочных, малых кредитов. Их можно оформить даже через интернет, зная пин-коды. Если человека убедят, и он сам передаст свои личные данные, то технически это очень сложно отследить. Не надо вестись на обещания, что вам выплатят деньги. Такого не бывает".

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