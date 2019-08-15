"Используют методы социальной инженерии". Специалист рассказал, как и зачем финансовые мошенники манипулируют людьми

Основная цель мошенников — получить доступ к данным пользователя: пароли, аккаунты, информацию о кредитных карточках. В Эстонии хотят получить доступ к банковским счетам пользователя, затем с помощью этого произвести транзакции или снять деньги.

"С весны этого года мы стали замечать подобные атаки в Эстонии. В основном они были нацелены на эстоноговорящих пользователей — общались на эстонском языке. Сейчас пошла новая волна — звонят и говорят на русском языке", — говорит Николаевский.

Об этом мы неоднократно писали. Также публиковали советы полиции, как действовать в подобных ситуациях.

"Используют методы социальной инженерии. Входят в доверие, говорят, что ты выиграл большую сумму, хотят выплатить деньги. Человек верит, хочет получить выигранные деньги. Затем его просят, чтобы он дал удаленный доступ к своему компьютеру. Или, например, вставил ИД-карту в считыватель. Потом, продолжая разговор, человек регистрирует учетную запись Smart-ID, а аккаунт в это время создается не в телефоне пострадавшего, а на устройстве злоумышленника", — описывает специалист.

Получается, доверчивые люди сами рассказывают свои данные неизвестным людям, чтобы они перевели им деньги или помогли заработать на инвестициях.