Используйте страховку! Несколько приемов, как стать видимым

”Чтобы напомнить всем о необходимости ношения светоотражателя, мы совместно с Департаментом шоссейных дорог будем раздавать сегодня на линиях в Харьюмаа светоотражатели. Это поможет сохранить свою жизнь, а также жизни друзей и родных, — отметил Юргенс. — Очень надеемся, что сможем сегодня сделать шаг в сторону более безопасного дорожного движения”.

Результаты последнего, проведtнного в конце 2018 года Департаментом шоссейных дорог исследования дорожного движения и поведения на дорогах показывают, что светоотражатели носят 2/3 взрослых. За последние годы доля отказавшихся от ношения светоотражателей взрослых значительно сократилась, особенно среди лиц в возрасте 50 лет и старше. Осведомлённость и готовность носить светоотражатели среди детей не возросла.

”Инициативу водителей автобусов Go Bus можно только приветствовать. Уверена, что вы даже в качестве пешехода заметили, как трудно в темноте заметить человека, — сказала эксперт отдела профилактики Департамента шоссейных дорог Лийз Сепп. — Со своей стороны мы обращаем внимание на то, чтобы люди прикрепляли светоотражатели в правильном месте, а не засовывали их в карман. Там от светоотражателя нет никакой пользы”.

По словам водителей автобусов, имеется несколько приемов, помогающих быть видимыми для водителей на неосвещенных автобусных остановках. ”Если вы ожидаете автобус, возьмите светоотражатель в руку и покрутите его в том направлении, откуда идет автобус. Если светоотражатель потерялся, то возьмите телефон и поверните его от себя в сторону автобуса. Это для водителя будет отличным знаком о том, что вы ждете автобус”, — советует Кайдо Юргенс.

Водитель автобуса Танель Вайнумяэ рекомендует покрыть одну из сторон поездной карточки светоотражающим материалом. ”На неосвещtнной автобусной остановке очень хорошо ею сигнализировать водителю и заодно карточка уже будет в руках для валидации. Тем самым и вы сами точно попадете в автобус, и сбережете время других пассажиров”, — говорит Танель Вайнумяэ.

Памятка ношения светоотражателя:

· Прикрепите светоотражатель на уровне фар, т.е. 50-80 см от земли; маленьким детям на бедро, школьникам — на уровне колена;

· При ношении одного светоотражателя прикрепите его со стороны расположения дороги;

· Носите яркую одежду, светоотражающий жилет или с собой фонарик;

· Светоотражатель важен и в городе, т.к. уличного освещения достаточно не всегда.