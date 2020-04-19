"Исполнять закон и подвергать людей опасности?" Председатель Госсуда рассказал о судопроизводстве во время коронавируса

"В чрезвычайном положении с самого начала был четкий принцип, который мы согласовали с премьер-министром: работа судов должна продолжаться и дела должны быть разрешены.

Здания судов не закрыли, и хотя рекомендована удаленная работа, немало людей должны физически заниматься почтой, делами, заседаниями, принимать людей. Причем маски работники судов получили только на прошлой неделе, и других средств защиты тоже местами не было", - рассказывает Кыве.

"Правовая регуляция чрезвычайного положения не предусмотрела никаких отличий для судебных делопроизводств, и негативное влияние этого уже по большей части стало ясно. Проблемы судов при адаптации к чрезвычайному положению по большей части вытекают из закона, который требует физического присутствия людей на заседаниях, допросов и работы с физическими делами и почтой.

Отдельная большая проблема состоит в связанных с заключенными и задержанными делопроизводствах, среди прочего в больших уголовных делах, где заключенных приходилось бы конвоировать в суд.

И, во-вторых, большая проблема связана с домами по уходу и больницами, где держат людей против воли или где находятся нуждающиеся в опеке люди (особенно много именно пожилых), которых суд должен по закону периодически осматривать и встречаться с ними. Таким образом, в судебных делопроизводствах есть риск занести вирус в тюрьму, дом по уходу или больницу.

Судьи столкнулись с дилеммой, исполнять ли закон и подвергать жизнь и здоровье людей опасности, пытаться отложить дела или не проводить определенные процедуры, опираясь на чрезвычайное положение.

Принудительные требующие присутствия заседания предусмотрены в общих делопроизводствах по уголовным делам, где видеомост можно использовать только с согласия обвиняемого.

Принудительные заседания касаются также банкротных дел, которые становятся все более массовыми, где у многих должников отсутствует возможность или способность видеомоста. Следовательно, реальность такова, что сейчас проводят немало физических производственных процедур, где приходится контактировать с людьми. Да, пытались принимать меры предосторожности и при этом держать безопасную дистанцию, но опасности все-такие есть", - поясняет Кыве.