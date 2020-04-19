19.04.2020, 20:40

"Исполнять закон и подвергать людей опасности?" Председатель Госсуда рассказал о судопроизводстве во время коронавируса

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Тармо Вахтер
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Riigikohtu esimees Villu Kõve
Riigikohtu esimees Villu KõveFoto: Argo Ingver

Председатель Государственного суда Виллу Кыве объясняет Eesti Ekspress, как его коллеги судят во время эпидемии в Эстонии и чего он боится в будущем.

"В чрезвычайном положении с самого начала был четкий принцип, который мы согласовали с премьер-министром: работа судов должна продолжаться и дела должны быть разрешены.

Здания судов не закрыли, и хотя рекомендована удаленная работа, немало людей должны физически заниматься почтой, делами, заседаниями, принимать людей. Причем маски работники судов получили только на прошлой неделе, и других средств защиты тоже местами не было", - рассказывает Кыве.

"Правовая регуляция чрезвычайного положения не предусмотрела никаких отличий для судебных делопроизводств, и негативное влияние этого уже по большей части стало ясно. Проблемы судов при адаптации к чрезвычайному положению по большей части вытекают из закона, который требует физического присутствия людей на заседаниях, допросов и работы с физическими делами и почтой.

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Отдельная большая проблема состоит в связанных с заключенными и задержанными делопроизводствах, среди прочего в больших уголовных делах, где заключенных приходилось бы конвоировать в суд.

И, во-вторых, большая проблема связана с домами по уходу и больницами, где держат людей против воли или где находятся нуждающиеся в опеке люди (особенно много именно пожилых), которых суд должен по закону периодически осматривать и встречаться с ними. Таким образом, в судебных делопроизводствах есть риск занести вирус в тюрьму, дом по уходу или больницу.

Судьи столкнулись с дилеммой, исполнять ли закон и подвергать жизнь и здоровье людей опасности, пытаться отложить дела или не проводить определенные процедуры, опираясь на чрезвычайное положение.

Принудительные требующие присутствия заседания предусмотрены в общих делопроизводствах по уголовным делам, где видеомост можно использовать только с согласия обвиняемого.

Принудительные заседания касаются также банкротных дел, которые становятся все более массовыми, где у многих должников отсутствует возможность или способность видеомоста. Следовательно, реальность такова, что сейчас проводят немало физических производственных процедур, где приходится контактировать с людьми. Да, пытались принимать меры предосторожности и при этом держать безопасную дистанцию, но опасности все-такие есть", - поясняет Кыве.

"Местами устройства видеоконференции в судах устарели и не позволяют качественную связь. Делопроизводство посредством дигитального дела продвигается даже сверх ожидания хорошо, учитывая, что сама система была местами неуклюжая и непонятная и по-прежнему находится только в стадии тестирования.

Надеемся, что мы все-таки со всем справимся, хотя часть дел неизбежно затянется. В то же время, мы не сделали так, как например Европейский суд по правам человека, который просто сейчас по сути остановил работу и застопорил сроки делопроизводства.

Большие уголовные делопроизводства должны продолжаться, люди тоже не могут находиться под стражей бесконечно. Неожиданность чрезвычайного положения породила определенное время реагирования, чтобы решить, как идти дальше, если заключенных нельзя привести в суд и видеорешения не разрешены или невозможны.

Надеемся, закон сделают более гибким. Не позднее окончания чрезвычайного положения эти делопроизводства как бы то ни было должны продолжиться. А до тех пор следует искать гибкие решения и не быть просто в ожидании", - подчеркивает Кыве.

"В итоге судебная система сейчас справляется. Но наш самый большой страх в том, как мы сможем быть готовы к скачкообразному росту количества дел, который, очевидно, произойдет уже осенью, в связи с экономическим кризисом, когда можно бояться заметного увеличения количества судебных дел по алиментам, коммунальным долгам, кредитным спорам и особенно неплатежеспособности", - завершает Кыве.

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