Исполнительный директор "Россия сегодня" рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония

"Я-то думал, что ценности — это ценности. Оказалось, все звери равны, а некоторые — равнее. И в этом смысле, если дело касается России, то можно не очень-то внимательно следить за ценностями. <...> Не хотят видеть просто, потому что, наверное, понимают, что это часть какой-то большой политики, что это часть какого-то большого процесса, а не просто, так сказать, прихоть эстонских властей. У меня исчезли последние иллюзии, которые были связаны с тем, что мне казалось, <...> что там есть вещи, о которых будут говорить серьезно, о ценностях, о свободе слова, о праве на профессию и так далее", — рассказал он в эфире "Вести FM".

Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева 28 января выступили в рамках зимней сессии ПАСЕ.