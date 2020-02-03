03.02.2020, 14:49

Исполнительный директор "Россия сегодня" рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония

 (22)
EST 6
Исполнительный директор "Россия сегодня" рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония
Foto: Sergi Nužnenko, Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы прохладно отреагировала на поднятые российской делегацией вопросы по поводу ситуации вокруг Sputnik Эстония, рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, передает РИА Новости.

"Я-то думал, что ценности — это ценности. Оказалось, все звери равны, а некоторые — равнее. И в этом смысле, если дело касается России, то можно не очень-то внимательно следить за ценностями. <...> Не хотят видеть просто, потому что, наверное, понимают, что это часть какой-то большой политики, что это часть какого-то большого процесса, а не просто, так сказать, прихоть эстонских властей. У меня исчезли последние иллюзии, которые были связаны с тем, что мне казалось, <...> что там есть вещи, о которых будут говорить серьезно, о ценностях, о свободе слова, о праве на профессию и так далее", — рассказал он в эфире "Вести FM".

Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева 28 января выступили в рамках зимней сессии ПАСЕ.

Читайте также: