Испанское издание назвало Эстонию Цифровой Нарнией. Всё из-за коронавируса

"Эстония лучше других подготовлена к тому, чтобы пережить карантин", — пишет издания. В качестве основных аргументов приводятся большое количество цифровых услуг, доступных в нашей стране. Эстонию даже называют E-Stonia, Narnia digital (Цифровая Нарния). Silicon Valley europeo (Европейская Кремниевая долина).

”Это была одна из лучших стран в мире, чтобы провести эти месяцы”, — говорит в интервью изданию Рауль Рамиро Троитиньо, директор центра по обучению испанскому языку в Таллинне. — ”Они закрыли спортивные залы, торговые центры, запретили мероприятия и перекрыли границы, но во всем остальном была нормальная жизнь. Я мог гулять каждый день со своей дочерью”.

"Единственная деталь, которая ограничивала людей на улицах, было правило 2+2. То есть два человека могут гулять на расстоянии двух метров от других двух человек, — констатирует издание. — Это послужило поводом для шуток: скорее бы это правило отменили, и мы сможем снова вернуться к дистанции в пять метров".

Успех Эстонии в развитии онлайн-технологий журналисты объясняют тем, что если ты начинаешь с чистого листа (Эстония вышла из состава СССР меньше 30 лет назад), у тебя попросту нет большого наследния, от которого тебе нужно отказаться, ты просто выстраиваешь новую систему. В восторженных тонах издание пишет про предоставление так называемого э-гражданства, успехи эстонских школьников на тестах PISA и отсутствие платы за общественный транспорт в столице, а также бесплатное высшее образование.

Однако есть в статье El Confidencial и неточности. В частности Тоомас Хендрик Ильвес назван бывшим "primer ministro", то есть премьер-министром, а не президентом.

El Confidencial — это электронное издание на испанском языке, специализирующееся на экономических, финансовых и политических новостях. Было создано в 2001 году в Испании.

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