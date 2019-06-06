Исключенный из EKRE видный тартуский политик склоняется к созданию новой партии

О том, что Индрек Сярг исключен из партии председатель Эстонской консервативной народной партии Март Хельме сообщил 28 мая.

Руководство упрекнуло Сярга в неоднократном и грубом нарушении устава партии.

Сярг сказал Delfi, что конкретных причин исключения из партии ни Март, ни Мартин Хельме ему не объяснили.

По его оцeнке, Хельме решили исключить его, поскольку Сярг — самостоятельно мыслящий политик. "Хельме пытаются работать в EKRE по принципу автократии. У них истерическая паранойя в отношении самостоятельных политиков, которые и сами способны собирать сторонников. Поскольку я сам тоже получил в Тарту довольно много сторонников, начались эти разговоры, что это как-то показывает недоверие в отношении обоих Хельме", — пояснил Сярг.

Индрек Сярг на выборах в Рийгикогу получил 2223 голоса, но все-таки не прошел в парламент. Но зато попал в Рийгикогу член тартуского округа Руубен Каалеп с 556 голосами, поскольку стоял на более высоком месте в списке. Каалеп утверждает, что там и зарыта собака.

"Кризис в тартуском округе начался в сентябре прошлого года, когда внутреннее голосование округа не поддержало кандидатуру Сярга в качестве первого номера на выборах в Тарту", — сказал Каалеп.