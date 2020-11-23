23.11.2020, 14:33

Isamaa заменит Кийслера в Конституционной комиссии — он не поддержал референдум о браке

 (5)
EST
Valitsuse pressikonverents 19.04.2018
Siim KiislerFoto: Karin Kaljuläte

Конституционная комиссия решила на сегодняшнем заседании, что на этой неделе законопроект референдума на тему брака обсуждать не будут. Кроме оппозиции данное решение поддержал и член фракции Isamaa Сийм Кийслер. Теперь партия планирует заменить его в комиссии.

За снятие законопроекта референдума о браке с повестки дня этой недели проголосовали четыре оппозиционных депутата и один член коалиции — Сийм Кийслер из Isamaa. Кийслер входит в объединение правых Isamaa, которое публично выражало мнение, что референдум проводить не нужно.

Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер подтвердил ERR, что партия временно заменит Кийслера в составе конституционной комиссии. "Если тот или иной член фракции не может по какому-то вопросу представлять позицию фракции, то при голосовании по таким законопроектам нам придется направить в конституционную комиссию другого человека", — сказал Сеэдер.

Читайте также:

Хотя на этой неделе комиссия проголосовала за исключение законопроекта из своей повестки дня, он обязательно снова окажется у них на столе. Поскольку следующая неделя — свободная от заседаний неделя, речь идет о неделе с 7 по 13 декабря.

У себя в Facebook Кийслер поставил рамку к фотографии со словами "Как член Isamaa я говору референдуму НЕТ".

Читайте также: