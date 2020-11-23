Isamaa заменит Кийслера в Конституционной комиссии — он не поддержал референдум о браке

За снятие законопроекта референдума о браке с повестки дня этой недели проголосовали четыре оппозиционных депутата и один член коалиции — Сийм Кийслер из Isamaa. Кийслер входит в объединение правых Isamaa, которое публично выражало мнение, что референдум проводить не нужно.
Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер подтвердил ERR, что партия временно заменит Кийслера в составе конституционной комиссии. "Если тот или иной член фракции не может по какому-то вопросу представлять позицию фракции, то при голосовании по таким законопроектам нам придется направить в конституционную комиссию другого человека", — сказал Сеэдер.
Хотя на этой неделе комиссия проголосовала за исключение законопроекта из своей повестки дня, он обязательно снова окажется у них на столе. Поскольку следующая неделя — свободная от заседаний неделя, речь идет о неделе с 7 по 13 декабря.
У себя в Facebook Кийслер поставил рамку к фотографии со словами "Как член Isamaa я говору референдуму НЕТ".
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