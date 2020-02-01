Isamaa: в ситуации, когда Путин пытается переписать историю, Керсти Кальюлайд не стоит ехать в Москву на День победы

”На протяжении многих лет мы прилагали усилия для того, что Европа и другие страны поняли нашу историю и несправедливость, с которой столкнулась Эстония и страны Восточной Европы после окончания Второй мировой войны”, — говорится в заявлении.
По мнению партии, Керсти Кальюлайд не следует ехать в Москву на День победы.
”В ситуации, когда президент России Владимир Путин пытается переписать историю Второй мировой войны и оправдывает подписание секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа и нарушение международного права, по оценке Isamaa, президенту Эстонии не следует ехать 9 мая 2020 года в Москву на празднования в честь победы над нацистской Германии во Второй мировой войне”.
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