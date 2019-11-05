Isamaa предлагает дать 200 000 евро на курсы эстонского для таллиннских учителей

Оппозиционная фракция партии Isamaa в Таллиннском городском собрании предлагает выделить 200 000 евро из городского бюджета на курсы эстонского языка для воспитателей детских садов и учителей общеобразовательных школ.
Соответствующую поправку фракция представила к проекту дополнительного бюджета Таллинна на текущий год rus.err.ee.
По состоянию на весну 2018 года 297 воспитателей и 112 школьных учителей не соответствовали языковым требованиям, говорится в пояснении к представленной поправке.
Для улучшения этой ситуации Isamaa предлагает выделить 200 000 евро на обучение эстонскому языку педагогов русских детских садов и школ. Деньги на это оппозиция собирается взять из резерва, созданного для покрытия расходов, связанных с закрытием Таллиннского телевидения.
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