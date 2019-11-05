Isamaa предлагает дать 200 000 евро на курсы эстонского для таллиннских учителей

Соответствующую поправку фракция представила к проекту дополнительного бюджета Таллинна на текущий год rus.err.ee.

По состоянию на весну 2018 года 297 воспитателей и 112 школьных учителей не соответствовали языковым требованиям, говорится в пояснении к представленной поправке.

Для улучшения этой ситуации Isamaa предлагает выделить 200 000 евро на обучение эстонскому языку педагогов русских детских садов и школ. Деньги на это оппозиция собирается взять из резерва, созданного для покрытия расходов, связанных с закрытием Таллиннского телевидения.