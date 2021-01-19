Isamaa интересуется, будет ли Кылварт брать на себя политическую ответственность за коррупционный скандал Porto Franco(23)
Фракция Isamaa Таллиннского горсобрания направила мэру Таллинна Михаилу Кылварту запрос относительно коррупционного подозрения, связанного с Porto Franco.
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