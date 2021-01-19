Isamaa интересуется, будет ли Кылварт брать на себя политическую ответственность за коррупционный скандал Porto Franco

По мнению фракции, следует рассмотреть вопрос о том, должен ли мэр взять на себя политическую ответственность за этот случай. Фракция отмечает, что это далеко не первый коррупционный скандал, а принятый городом план по предотвращению коррупции на практике не работает.

Член фракции Прийду Пярна интересуется, будет ли мэрия производить кадровые изменения из расчета возбужденного уголовного дела.

Скандал с Porto Franco привел к отставке премьер-министра Юри Ратаса.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.