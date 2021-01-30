Ирья Лутсар подверглась шквалу нападок, когда юрист Вестеринен выложил в сеть тайно записанную с ней беседу

Вестеринен позвонил Лутсар уже вечером вне рабочее время, но несмотря на это вирусолог ответила и в течение часа проговорила с ним. Запись разговора транслировалась в прямом эфире в Facebook. Лутсар об этом не уведомили и разрешение на публикацию записи также не спросили.
В ходе беседы Вестеринен неоднократно осмеивает ответы вирусолога. Например, когда Лутсар объясняет, что изучает научные работы и исходит из их методологии, чтобы давать рекомендации правительству, то юрист иронизирует, что она якобы просто читает новости в интернете.
В конце мужчина называет Лутсар лгуньей из-за того, что у нее нет документов и предписаний, устанавливающих процесс принятия решений по коронавирусным ограничениям, хотя Лутсар спокойно объясняет, что решения принимает не научный совет, а правительство на основе рекомендаций экспертов.
Ирья Лутсар рассказала Delfi, что еще никогда не получала столько негатива в свою сторону, как после данной публикации. Она говорит, что можно представить, что последовало за размещением ее телефонного номера в Facebook: поток агрессивных сообщений и звонков.
"Я пытаюсь понять, когда человек против вакцины или не верит в коронавирус, но обижать другого человека — вот этого я не понимаю", — сказала Лутсар и добавила, что, видимо, ее за человека не считают, и ей жаль тех, кто посылает ей наполненные ненавистью сообщения.
Бывший премьер-министр Юри Ратас прокомментировал ситуацию у себя в Facebook: "Подобное оскорбляющее и издевательское поведение — это низко и отвратительно. Мне очень жаль, что есть люди, которые так делают. Непозволительно травить кого-то из-за наличия особого мнения".
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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