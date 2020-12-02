Ирья Лутсар: ограничения нужно ужесточить, в будущем нельзя исключать и полный карантин

"То, что число [заражений] растет, удивляет меньше, чем если бы оно падало. Не исключаю и ситуацию, когда однажды будет тысяча зараженных [за сутки]", — сказала Лутсар в среду в веб-передаче ERR "Otse uudistemajast".

По оценке Лутсар, приближающееся начало вакцинации дает надежду на разрешение ситуации, однако даже если поставки вакцины в Эстонию начнутся уже в январе, первые 300 000 человек будут иммунизированы лишь к апрелю-маю: "Думаю, что нам надо будет продержаться дольше, чем два месяца".

Лутсар признала, что нельзя исключать введение полного карантина как весной этого года, однако такая мера не является первоочередной, до этого планируется закрыть спортзалы, спа, кафе, кружки и т.д., и именно такие предложения внес научный совет в правительство.

"Ограничения надо усилить. Мы не можем просто сидеть и смотреть, как растет число зараженных, а свободных мест в больницах остается все меньше. Вероятно, работают [меры], которые ограничивают передвижение и контакты людей", — добавила она.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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