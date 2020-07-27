Ирья Лутсар: новая волна COVID-19 идет по странам, где ограничения ввели слишком рано

"Я думаю, что одной из проблем тех стран, которые сейчас видят вторую вспышку, были слишком рано введенные ограничения. К тому времени, когда ограничения [действительно] потребовались, люди от них уже устали. При вводе ограничений есть два важных аспекта: они должны вводиться вовремя и сниматься вовремя. Слишком поспешное введение или снятие ограничений приносит больше вреда, чем пользы. Если мы введем ограничения сейчас, когда в Эстонии зараженных практически нет, то к тому времени, когда ограничения потребуются, население от них уже устанет и тогда ограничения не сработают", — объяснила Лутсар.

"В Австралии и Израиле, несомненно, вторая волна. Происходящее в Европе называть второй волной рано, скорее речь идет о локальных очагах. Но ни в одной из близко расположенных к Эстонии стран ситуацию нельзя назвать очень плохой" — считает профессор.

"Конечно, мы вовремя приняли правильные решения. В Эстонии переболело очень мало людей, и я боюсь, что очень многие все-таки восприимчивы к этой инфекции. Сейчас точно нет никакой вакцины, которая бы сразу появилась на рынке и решила все проблемы", — добавила она.

"Похоже, что локального распространения вируса у нас очень мало. В Эстонии большого риска не будет до тех пор, пока из-за границы не приедет много людей. Можно порекомендовать соблюдать дистанцию. Я не говорю, что не надо никуда ездить, но если есть список стран, при возвращении из которых действует требования самоизоляции, то надо оставаться в самоизоляции. К каждому человеку полицейского не приставишь, надо и своей головой тоже думать. Как мы говорили во время чрезвычайного положения, это наша, а не только моя проблема", — подчеркнула Лутсар.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!