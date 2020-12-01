Ирья Лутсар: научный совет порекомендует правительству ужесточить коронавирусные ограничения

По ее словам, нагрузка на больницы подходит к критической отметке и возможностей для лечения поступающих пациентов становится все меньше, поэтому действующие ограничения следует ужесточить: "Эстония, как государство, не может продолжать дальше в том же духе. Пришла пора вводить новые ограничения. Научный совет принял решение рекомендовать правительству ужесточить действующие ограничительные меры".

Одно из предложений заключается в полной приостановке деятельности детских кружков по интересам: "Окончательное решение — за правительством. Мы ни в коем случае не поддерживаем идею закрытия школ. Образование — крайне важная часть жизни. И хотя дети заражаются все чаще, их можно рассеивать по классам. Но, по нашей оценке, придется, по крайней мере, на время, отказаться от кружков по интересам".

Она добавила, что новые ограничения могут также коснуться работы предприятий общественного питания, кинотеатров и театров.

По оценке Лутсар, улучшить эпидемиологическую ситуацию помогло бы введение полного карантина и закрытие учреждений на пару недель, но опыт других стран показывает, что в долгосрочной перспективе это неэффективно, и заново снимать ограничения через короткое время очень сложно.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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