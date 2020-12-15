Ирья Лутсар: избегайте в рождественский период торговых центров!

Поясняя ситуацию порталу Delfi, Лутсар сказала, что очень большое число людей не знаю, где подхватили коронавирус. В данный момент мы не в курсе, насколько велика роль торговых центров в распространении COVID-19, поэтому стоит избегать многолюдных мест.

Особенно специалист отметила рождественский шопинг. "Все мы знаем, что из себя представляет рождественская покупательская паника. Люди идут в магазин, точно не зная, что нужно купить, ходят по различным торговым точкам, создавая бестолковую толчею", - сказала она и добавила, что многие люди переносят болезнь бессимптомно, поэтому среди покупателей в магазинах могут быть и те, кто даже не знае о том, что инфицирован.

Лутсар советует еще дома продумать, какие покупки хотите сделать. "А если идете в магазин и видите там много народа, возвращайтесь домой, приходите за покупками поздно вечером или рано утром, когда меньше людей".

По словам медика, в понедельник научный совет решил не предлагать правительству вводить новые ограничения, пишет rus.err.

"Во вторник мы будем говорить о текущей ситуации. Наша позиция заключается в том, чтобы посмотреть, как действуют новые ограничения. Сейчас мы советуем правительству подождать и посмотреть", - сказала Лутсар.

На вопрос, можно ли Эстонию закрыть на Рождество и Новый год на две-три недели, как это сделали некоторые другие страны, Лутсар ответила, что это не произведет ожидаемого эффекта.

Она добавила, что никому не удалось закрыть страну на две-три недели, и порекомендовала брать пример с Германии и Франции. "Я очень сомневаюсь, что Эстония будет первой страной, которой это удастся", - добавила она.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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