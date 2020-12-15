15.12.2020, 16:50

Ирья Лутсар: избегайте в рождественский период торговых центров!

 (8)
"Закрытие страны эффекта не даст"
EST 9
"Ega need piirangud enne kehtima hakkamist veel midagi ei muuda," märkis viroloog. "Küll siis saab ka nende mõju hiljem hindama hakata."
"Ega need piirangud enne kehtima hakkamist veel midagi ei muuda," märkis viroloog. "Küll siis saab ka nende mõju hiljem hindama hakata."Foto: Kiur Kaasik

Вирусолог и руководитель Научного совета, консультирующего правительство Эстонии по вопросам коронавируса, Ирья Лутсар обратилась к жителям страны с настоятельной рекомендацией не создавать толчею в предрождественский период в торговых центрах.

Поясняя ситуацию порталу Delfi, Лутсар сказала, что очень большое число людей не знаю, где подхватили коронавирус. В данный момент мы не в курсе, насколько велика роль торговых центров в распространении COVID-19, поэтому стоит избегать многолюдных мест.

Особенно специалист отметила рождественский шопинг. "Все мы знаем, что из себя представляет рождественская покупательская паника. Люди идут в магазин, точно не зная, что нужно купить, ходят по различным торговым точкам, создавая бестолковую толчею", - сказала она и добавила, что многие люди переносят болезнь бессимптомно, поэтому среди покупателей в магазинах могут быть и те, кто даже не знае о том, что инфицирован.

Читайте также:

Лутсар советует еще дома продумать, какие покупки хотите сделать. "А если идете в магазин и видите там много народа, возвращайтесь домой, приходите за покупками поздно вечером или рано утром, когда меньше людей".

По словам медика, в понедельник научный совет решил не предлагать правительству вводить новые ограничения, пишет rus.err.

"Во вторник мы будем говорить о текущей ситуации. Наша позиция заключается в том, чтобы посмотреть, как действуют новые ограничения. Сейчас мы советуем правительству подождать и посмотреть", - сказала Лутсар.

На вопрос, можно ли Эстонию закрыть на Рождество и Новый год на две-три недели, как это сделали некоторые другие страны, Лутсар ответила, что это не произведет ожидаемого эффекта.

Она добавила, что никому не удалось закрыть страну на две-три недели, и порекомендовала брать пример с Германии и Франции. "Я очень сомневаюсь, что Эстония будет первой страной, которой это удастся", - добавила она.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: