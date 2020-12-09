Ирья Лутсар: если и новые ограничения не понизят уровень заражения, то не исключено введение чрезвычайного положения

Лутсар сказала, что ученики начальных классов реже болеют коронавирусом, но не известно, в какой мере они являются переносчиками вируса. Есть риск, что они могут принести вирус домой и заразить бабушек-дедушек, а оттуда вирус уже может распространиться в больнице или доме престарелых, добавила Лутсар.

Поэтому вирусолог одобряет решение правительства. Она надеется, что новую четверть можно будет начать с чистого листа, для обдумывания плана есть несколько недель.

По оценке Лутсар, имеющиеся сейчас ограничения достаточно хороши. Она выразила надежду, что они возымеют эффект и уровень заражения вскоре начнет понижаться.

Если же и новые ограничения не понизят уровень заражения, то не исключено введение чрезвычайного положения. "Введение чрезвычайного положения рассматривается", — подтвердила Лутсар.

”Очень жаль, что люди не стали умнее, чем были в 1600 году", — сослалась вирусолог на эпидемию чумы в Европе.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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