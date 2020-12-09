Ирья Лутсар: если и новые ограничения не понизят уровень заражения, то не исключено введение чрезвычайного положения

Лутсар сказала, что ученики начальных классов реже болеют коронавирусом, но не известно, в какой мере они являются переносчиками вируса. Есть риск, что они могут принести вирус домой и заразить бабушек-дедушек, а оттуда вирус уже может распространиться в больнице или доме престарелых, добавила Лутсар.
Поэтому вирусолог одобряет решение правительства. Она надеется, что новую четверть можно будет начать с чистого листа, для обдумывания плана есть несколько недель.
По оценке Лутсар, имеющиеся сейчас ограничения достаточно хороши. Она выразила надежду, что они возымеют эффект и уровень заражения вскоре начнет понижаться.
Если же и новые ограничения не понизят уровень заражения, то не исключено введение чрезвычайного положения. "Введение чрезвычайного положения рассматривается", — подтвердила Лутсар.
”Очень жаль, что люди не стали умнее, чем были в 1600 году", — сослалась вирусолог на эпидемию чумы в Европе.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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