09.12.2020, 19:02

Ирья Лутсар: если и новые ограничения не понизят уровень заражения, то не исключено введение чрезвычайного положения

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Irja Lutsar: "Niiviisi Exceli tabelis riike numbritega võrrelda päris ei saa."
Irja Lutsar: "Niiviisi Exceli tabelis riike numbritega võrrelda päris ei saa."Foto: Argo Ingver

Сегодня правительство сообщило, что на следующей неделе закрываются все школы. Консультативный совет предложил отправить на дистанционное обучение только учеников основной школы и гимназии, но вирусолог и член совета Ирья Лутсар отметила, что роль маленьких детей в распространении коронавируса не до конца ясна.

Лутсар сказала, что ученики начальных классов реже болеют коронавирусом, но не известно, в какой мере они являются переносчиками вируса. Есть риск, что они могут принести вирус домой и заразить бабушек-дедушек, а оттуда вирус уже может распространиться в больнице или доме престарелых, добавила Лутсар.

Поэтому вирусолог одобряет решение правительства. Она надеется, что новую четверть можно будет начать с чистого листа, для обдумывания плана есть несколько недель.

По оценке Лутсар, имеющиеся сейчас ограничения достаточно хороши. Она выразила надежду, что они возымеют эффект и уровень заражения вскоре начнет понижаться.

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Если же и новые ограничения не понизят уровень заражения, то не исключено введение чрезвычайного положения. "Введение чрезвычайного положения рассматривается", — подтвердила Лутсар.

”Очень жаль, что люди не стали умнее, чем были в 1600 году", — сослалась вирусолог на эпидемию чумы в Европе.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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