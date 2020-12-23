Ирья Лутсар: если бы остались имеющиеся ограничения, то через пару недель у нас было бы по 1000 зараженных в день

"Вирус просто распространяется. Мы думали, что можем его сдержать. Люди вели себя разумно, но у вируса есть свои трюки для распространения. К примеру хотя бы дома призрения — распространяется там с невероятной скоростью", — говорит Лутсар.
По оценке консультативного совета ученых, без новых более жестких ограничений ситуация вышла бы из-под контроля. Лутсар отмечает, что уже на этой неделе в один из дней число новых выявленных случаев заражения коронавирусом может достигнуть 800. Отметки в 1000 новых случаев в день мы бы достигли спустя две-три недели.
Также обсуждалось введение ограничений по всей Эстонии, но в этом пока не видят смысла, поэтому ограничились Харьюмаа и Ида-Вирумаа.
"Посмотрим, как сложится ситуация", — уточнила Лутсар, что правительство не исключает введения общенациональных ограничений.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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