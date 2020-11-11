11.11.2020, 20:21

Инвестиции в столичную сферу культуры: какие крупные проекты будут реализованы в 2021 году?


EST 1
Tallinna vanalinn
Tallinna vanalinnFoto: Hendrik Osula

Проект городского бюджета на 2021 год предусматривает инвестиции в сектор культуры в объеме 16,8 млн евро, а на деятельность — почти 28 млн евро. Продолжится реализация проекта развития Таллиннского городского театра и строительство Долины тигров в зоопарке, в Таллинне состоится крупнейшая в мире регата учебных парусников и международная джазовая конференция, сообщает пресс-служба горуправы.

Одной из крупнейших инвестиций в ближайшие годы вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев назвал развитие Городского театра, что так долго ждали как работники театра, так и театралы.

”Только что был открыт новый производственно-складской комплекс Таллиннского городского театра, ставший частью проекта развития театра, — продолжил Вадим Белобровцев. — В январе будущего года в планах начать строительство театрального здания на улице Лай. Целью станет строительство целого театрального квартала вместе с расширением ”Адской” сцены — в результате наконец будет приведена в порядок существенная часть Старого города”.

Общая стоимость проекта по развитию составляет 32,3 млн евро. На продолжение проекта в будущем году запланировано более 5 млн евро.

По словам Белобровцева, в будущем году, если эпидемиологическая ситуация позволит, нас ожидает множество значимых и разнообразных событий, которые, безусловно, оживят культурную жизнь столицы.

”Одним из наиболее привлекательных событий назову запланированную на июль крупнейшую в мире регату учебных парусников The Tall Ships Races, благодаря которой в гавани центра столицы зайдет сотня больших парусников, — сказал Вадим Белобровцев. — Заодно это прекрасная возможность для наших юных любителей моря — город организует места в команде регаты для почти 200 подростков. Внимания также заслуживают ”Сон в зимнюю ночь” — 11-й международный театральный фестиваль Городского театра, в фокусе которого французский театр Bouffes du Nord и фестиваль ”Биргитта”, на котором выступит уникальная итальянская танцевальная компания NoGravity под руководством художественного руководителя Дмитрия Бертмана.

Помимо этого, Таллинн и в новом году будет поддерживать известный фестиваль Jazzkaar, городской фестиваль Tallinn Music Week и театральный фестиваль ”Золотая маска в Эстонии”. В сентябре организация European Jazz Network проведет в Таллинне конференцию европейского джаза (European Jazz Conference), в рамках которой Таллинн посетят около 350 делегатов из мира джазовой музыки.

В 2021 году Таллинн представит свою кандидатуру в качестве члена сети творческих городов UNESCO в категории музыкальных городов. В связи с этим в музыкальном секторе составляется программа действий, цель которой уплотнить международное сотрудничество и познакомить мир с музыкальной жизнью Таллинна и Эстонии.

”Наверняка горожан порадуют продолжение строительства Долины тигров в Таллиннском зоопарке, а также создание нового уникального, представляющего международный интерес аттракциона для всей семьи ”Облачный лес”, который будет интересен посетителям в любое время года”, — продолжил вице-мэр. Общая стоимость строительства Долины тигров составит 2,7 млн евро, из которых в бюджете на 2021 год запланирован миллион. Общая стоимость проекта ”Облачный лес” составит около 5,3 млн евро, из которых в новом году будут инвестированы 2,4 млн евро. На инвестиции в Ботанический сад в следующем году предусмотрено более 2 млн евро.

Таллиннская центральная библиотека получит новый электробус, которым заменят нынешний, выезжавший на маршрут в течение 12 лет, старый библиотечный автобус. Городской музей завершит создание целостного и привлекательного музейного комплекса присоединением южных укреплений башни Кик ин де Кек. Продолжатся реставрационные работы в Доме Братства черноголовых, будут отремонтированы Музей Каламая и крыша Центра русской культуры.

Вдобавок к традиционным инвестициям в охрану памятников старины начнется реконструкция бастиона Скооне и реставрация комплекса Доминиканского монастыря. Общая стоимость обоих проектов составляет 1,9 млн евро, из которых бюджетом следующего года предусмотрено 600 000 евро.

Читайте также: