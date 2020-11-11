Инвестиции в столичную сферу культуры: какие крупные проекты будут реализованы в 2021 году?

Одной из крупнейших инвестиций в ближайшие годы вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев назвал развитие Городского театра, что так долго ждали как работники театра, так и театралы.

”Только что был открыт новый производственно-складской комплекс Таллиннского городского театра, ставший частью проекта развития театра, — продолжил Вадим Белобровцев. — В январе будущего года в планах начать строительство театрального здания на улице Лай. Целью станет строительство целого театрального квартала вместе с расширением ”Адской” сцены — в результате наконец будет приведена в порядок существенная часть Старого города”.

Общая стоимость проекта по развитию составляет 32,3 млн евро. На продолжение проекта в будущем году запланировано более 5 млн евро.

По словам Белобровцева, в будущем году, если эпидемиологическая ситуация позволит, нас ожидает множество значимых и разнообразных событий, которые, безусловно, оживят культурную жизнь столицы.

”Одним из наиболее привлекательных событий назову запланированную на июль крупнейшую в мире регату учебных парусников The Tall Ships Races, благодаря которой в гавани центра столицы зайдет сотня больших парусников, — сказал Вадим Белобровцев. — Заодно это прекрасная возможность для наших юных любителей моря — город организует места в команде регаты для почти 200 подростков. Внимания также заслуживают ”Сон в зимнюю ночь” — 11-й международный театральный фестиваль Городского театра, в фокусе которого французский театр Bouffes du Nord и фестиваль ”Биргитта”, на котором выступит уникальная итальянская танцевальная компания NoGravity под руководством художественного руководителя Дмитрия Бертмана.

Помимо этого, Таллинн и в новом году будет поддерживать известный фестиваль Jazzkaar, городской фестиваль Tallinn Music Week и театральный фестиваль ”Золотая маска в Эстонии”. В сентябре организация European Jazz Network проведет в Таллинне конференцию европейского джаза (European Jazz Conference), в рамках которой Таллинн посетят около 350 делегатов из мира джазовой музыки.