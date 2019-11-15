Инвестиции Таллинна в сферу спорта и досуга в 2020 году удвоятся

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что в будущем году город продолжит расширять возможности поддержания физической активности и занятий спортом. ”Мы поддерживаем различные спортивные проекты, объединения, спортивные центры, в календаре уже заняли свое место международные спортивные соревнования, которые представят город и обогатят спортивную жизнь столицы, а также позволят нам находиться в центре спортивных событий, — сказал Белобровцев. — Объем пособий на поддержку спортивной деятельности составит 5,7 миллиона евро, средства будут направлены на поддержку спортивной деятельности 22 500 детей и подростков в возрасте от 7 до 19 лет, любителей спорта с нетрудоспособностью (минимум 40%) без возрастных ограничений, город также продолжит поддержку исследования здоровья молодых спортсменов. Вместе с тем, мы хотим обратить больше внимания на важность двигательной активности, развивая сеть городских троп здоровья и поддерживая серию соревнований ”Таллинн двигается!””.

Таллинн поддерживает развитие молодых, талантливых спортсменов, выделяя Таллиннской спортивной школе 1,4 миллиона евро. При поддержке спортивной школы помощь в виде необходимых пособий и занятий для продвижения в профессиональном спорте получают более 500 молодых, одаренных спортсменов и более 50 тренеров. Также продолжается программа ”Спорт — в школу”, в ходе которой занятия проходят в 17 школах Таллинна. Программа направлена на школьников 7-8 лет, в рамках которой их знакомят с различными видами спорта, привлекая квалифицированных тренеров и спортивные клубы. Цель проекта — привить детям интерес к движению и спорту, чтобы детская физическая активность возросла.