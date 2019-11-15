Инвестиции Таллинна в сферу спорта и досуга в 2020 году удвоятся
В следующем году будут удвоены инвестиции Таллинна в сферу спорта, досуга и молодежной работы, а накладные расходы в этой сфере возрастут на 7,1%.
В следующем году будут удвоены инвестиции Таллинна в сферу спорта, досуга и молодежной работы, а накладные расходы в этой сфере возрастут на 7,1%.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что в будущем году город продолжит расширять возможности поддержания физической активности и занятий спортом. ”Мы поддерживаем различные спортивные проекты, объединения, спортивные центры, в календаре уже заняли свое место международные спортивные соревнования, которые представят город и обогатят спортивную жизнь столицы, а также позволят нам находиться в центре спортивных событий, — сказал Белобровцев. — Объем пособий на поддержку спортивной деятельности составит 5,7 миллиона евро, средства будут направлены на поддержку спортивной деятельности 22 500 детей и подростков в возрасте от 7 до 19 лет, любителей спорта с нетрудоспособностью (минимум 40%) без возрастных ограничений, город также продолжит поддержку исследования здоровья молодых спортсменов. Вместе с тем, мы хотим обратить больше внимания на важность двигательной активности, развивая сеть городских троп здоровья и поддерживая серию соревнований ”Таллинн двигается!””.
Таллинн поддерживает развитие молодых, талантливых спортсменов, выделяя Таллиннской спортивной школе 1,4 миллиона евро. При поддержке спортивной школы помощь в виде необходимых пособий и занятий для продвижения в профессиональном спорте получают более 500 молодых, одаренных спортсменов и более 50 тренеров. Также продолжается программа ”Спорт — в школу”, в ходе которой занятия проходят в 17 школах Таллинна. Программа направлена на школьников 7-8 лет, в рамках которой их знакомят с различными видами спорта, привлекая квалифицированных тренеров и спортивные клубы. Цель проекта — привить детям интерес к движению и спорту, чтобы детская физическая активность возросла.
В сотрудничестве с государством поддерживается реконструкция стадиона ”Калев”, первый этап работ должен завершиться к концу 2020 года. В городском бюджете на ремонт стадиона ”Калев” предусматривается выделить 1,8 миллиона евро, а на реновацию любительской площадки Кадриоргского стадиона — миллион евро. В следующем году будет начато составление проекта реконструкции легкоатлетического холла Таллиннского спортивного холла, на это запланировано выделить 350 000 евро. Будет дополнено освещение главной арены спортивного центра ”Тондираба”, чтобы соблюсти необходимые требования к проведению международных телетрансляций. Также начнутся подготовительные работы для строительства футбольного поля и установки пневмохолла по адресу Пунане, 69, в Ласнамяэ.
В то же время в районах города продолжится строительство футбольных полей, баскетбольных и волейбольных открытых площадок. Помимо лыжных трасс при Пиритаском и Ныммеском спортивных центрах, если выпадет снег, трассы будут проложены и на Штромке, в парке Паэ и при тропе здоровья Тондираба. Также будут проведены необходимые небольшие ремонтные работы в спортивных учреждениях и учреждениях для проведения досуга.
Объем инвестиций в сферу спорта, молодежной работы и досуга в 2020 году составит в соответствии с проектом городского бюджета около 4,7 миллиона евро, что более, чем в два раза превышает объем инвестиций в эту сферу в 2019 году, на накладные расходы запланировано выделить около 22 миллионов евро.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Соседка доцента-расчленителя слышала последние слова жертвы
Найденные при историке Соколове части тела принадлежали студентке
Последний разговор убитой аспирантки и ее брата: подробности
«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко о случае в космосе