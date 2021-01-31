31.01.2021, 18:16

ИНТЕРВЬЮ | Зубной врач из Украины отлично зарабатывает, собирает мотоциклы и женился на местной

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работает в Ласнамяэ!
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 10
ИНТЕРВЬЮ | Зубной врач из Украины отлично зарабатывает, собирает мотоциклы и женился на местной
Сергей Ткачук

Сергей Ткачук (32) работает зубным врачом в Läänemere Hambakliinik. Он 4 года назад переехал в Эстонию из Украины. Недавно у него родилась дочка, он собирает мотоциклы, хочет купить дом и высоко оценивает местную инфраструктуру. Читайте интервью RusDelfi.

Сергей, рассказывай, откуда ты, как приехал в Эстонию?

Я из Южной Украины, из поселка Апостолово, Днепропетровская область. Учился в областном центре — Днепропетровске. Закончил университет на стоматолога и поехал в Киев. В столице было еще последимпломное образование — более профильное. Работал там до 2016 года, потом переехал сюда — в Раквере.

Почему именно в Эстонию?

Я давно хотел поехать поработать куда-то за рубеж. В Украине сложно жить и развиваться. Большая конкуренция, кризисы, война — как будто все против тебя. Всегда хотел попробовать что-то еще. Был вариант с Арабскими Эмиратами, искал там работу, но не нашел. В странах Евросоюза сложнее — нужно переучиваться. Украинский диплом мало где признают.

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Здесь было проще. В Terviseamet предоставил все документы. Например, диплом, где прописаны предметы, которые изучал. Потом их сверили с местной программой, часы обучения сошлись, и дали добро на работу. Если бы не сошлись, нужно было бы заканчивать дополнительные курсы.

Когда выбирал, куда уезжать, на каком месте стояла Эстония?

На последнем. Я выбирал не те страны, куда я хочу, а где проще устроиться на работу. Рассматривал Польшу, Чехию и Германию. В Германии сразу нужно на B2 знать немецкий (в Эстонии приезжим врачам не нужно знать государственный язык на определенную категорию, — прим.ред.) и еще доучиваться несколько лет. После большого опыта работы тяжело начинать все с нуля, учиться еще два года. Все-таки я потратил на обучение на Украине 8 лет.

Как ты сюда попал?

Мой друг с Украины уже жил здесь. Я приехал к нему на свадьбу в Раквере. Посмотрел. Познакомился с его работодателем — друг тоже зубной врач. Начальник спросил: "Не хочешь приехать в Эстонию поработать?" Я сказал, что хочу. Так все и пошло. Он говорил, какие документы нужны, а я присылал. Здесь нужны специалисты. Наверное, не только в сфере стоматологии.

Сергей Ткачук

Какая у тебя была зарплата в Киеве в 2016 году?

Так, нужно перевести все в евро. Примерно 10 000 гривен, значит, около 1500 евро.

Ого, это хорошая зарплата для Украины.

Я бы не сказал. Если ты живешь в Киеве, то тебе этих денег на все не хватает. Аренда квартиры 500-600 евро. Плюс все остальное.

Значит, ты начал эстонскую карьеру в Раквере, в местной стоматологической клинике. Чем ты там занимался? Город ведь очень маленький.

Да, было сложно. Единственное, что спасало, — там уже были друзья. Мы общались, проводили вечера. Я переехал один. Скучно было. Еще помогали хобби. Много работал — 6 дней в неделю.

Наверное, были мысли вернуться.

Да, были. Но в Киеве огромный уровень стресса. В Раквере хорошо работать. Это я уже сейчас понял: если бы вернулся, пожалел бы.

Раквере — чисто эстонский город. Как ты общался с клиентами?

Было сложно. Мне повезло, что я попал именно туда, сразу в эстонский коллектив. Все эстонцы. Утром были курсы эстонского языка, потом на работу. Всегда был ассистент, который понимал или русский, или английский. Сначала было сложно что-то объяснить. Ассистент переводил либо с русского на эстонский, либо с английского на эстонский. Сейчас уже нет таких проблем. Могу сам объяснить пациентам, что нужно.

Когда ты переехал из Раквере в Таллинн?

Два года назад.

Почему?

Не хватало "движа". Скучно было жить. Плюс я нашел работу здесь. Поначалу работал в Раквере, а на один день ездил в Таллинн. Чередовал, перемещался между клиниками. Потом уже предложили полностью работать в Таллинне. Иногда приезжаю и в Раквере — заканчиваю работу со своими пациентами, чтобы не бросать их на полпути.

О медицине в Эстонии и плохих зубах

Как ты оцениваешь медицинскую систему Эстонии?

Если говорить про инфраструктуру, то я удивился, что пациент ждет приема у специалиста месяц или два.

Это в хорошем случае…

Да. Это удивительно. Хотя, наверное, так везде. Узких специалистов мало, приходится ждать.

Здесь у тебя зарплата выше, чем в Украине?

Я не могу рассказывать. Можно сказать, что в два раза примерно больше. Это был один из мотивирующих факторов остаться здесь. Плюс было важно отношение к врачам. Мне раз в год выделяют 1500 евро на обучение. Я могу потратить их на книги, тренинги.

Когда говорят о работе зубным врачом, первая моя ассоциации — ему нужно ”копаться” в чужих зубах, как правило, плохих. Это неприятно. Как ты к этому относишься?

Я отвращения не чувствую. Это моя работа, я это люблю. Иногда пациент приходит, я вспоминаю, что он был у меня. Но точно не помню, кто он и чем занимается. А как только он открывает рот, я сразу вспоминаю — нейроны сходятся.

Можно сказать — память по зубам. Скорее всего, когда ты встречаешь новых людей — ты сразу обращаешь внимание на качество зубов?

Да. Это так. Мне это не мешает. Я не оцениваю людей по зубам. Если зубы плохие, это не значит, что человек плохой. Просто не уследил за зубами. У каждого разное воспитание, подход к своему здоровью. Им просто вовремя не рассказали, что это важно. Факторов много, осуждать нельзя.

Назови ТОП-3 причин, почему у людей больные зубы.

1. Воспитание, гигиена. Важно, чтобы с детства научили чистить зубы два раза в день. Нужно чистить не только щеткой, но и ниткой. Плюс использовать ополаскиватель. Еще можно использовать ирригатор.
2. Контроль у доктора. Минимум два раза в год. Часто люди забивают на это. Потом ждут, когда зуб сам развалится.
3. Наследственность. Многие рождаются с плохими зубами.

Я слышал, что чай сильно влияет на цвет зубов. Белую кружку, из которой долго пьют чай, просто так не отмыть.

Чай — не очень опасен. Это налет, который появляется на зубе. Налет не портит зубы, нужно просто их чистить.

Сладкое — намного опасней. Многие не знают, что сахар сам по себе не разъедает эмаль, структуру зуба. Эмаль, как стекло, ее сложно растворить. В нашей полости рта есть бактерии, которые выделяют кислоту — она уже может растворить эмаль. Чтобы бактерии выделили кислоту — они должны что-то покушать. Они любят сладкое — сахарозу. Плюс бактерии любят вакуум, минимальное количество воздуха. Соответственно, если есть налет на зубе и под налетом живет бактерия, то при поступлении сахара выделяется кислота, которая разрушает эмаль. Так и разрушается зуб, появляются дырки. Если ты любишь сладкое и чистишь зубы, то риск кариеса минимальный. Бактерии просто негде жить.

Почему люди боятся ходить к зубному врачу?

Потому что им сделали больно изначально. Кому-то в садике рассказали, что это больно, и складывается плохое впечатление. Когда приходят взрослые, у многих воспоминания с советских времен. Многое зависит от доктора, кто-то мягкий, кто-то грубый.

Как ты подходишь к клиенту?

Я пытаюсь пациента расположить к себе. Встречать с улыбкой. Это всегда помогает. Не говорить лишнего, например: "Я сейчас возьму шприц и сделаю укол". Хотя кому-то это важно.

Ужас. Я вообще не хочу знать, что вы делаете у меня во рту. Хорошо. О наболевшем — почему прием у зубного врача так дорого стоит?

Много факторов. Первое — это ручной труд, который невозможно заменить. Это микрохирургия. Ручной труд должен высоко цениться. Плюс это работа с живыми людьми, нужно брать на себя большие риски.

Второе — оборудование. Кресло, где пациент просто лежит, стоит 25 000 евро. Просто кресло. Плюс рентген, наконечники, материалы, приборы. Это все очень дорого.

Третье — само обучение. В Эстонии учатся на зубного врача 5 лет, на Украине 7 лет. И на протяжении всей жизни учишься.

Хотел бы открыть свою клинику?

Раньше хотел, сейчас нет. Это очень сложно и ответственно. Если этим заниматься, то только менеджментом, на врачебную деятельность времени не останется. У меня есть друзья, у которых своя клиника, — все они говорят, что это большой труд. А в целом, открыть — легко, бюрократии мало, нет подводных камней. Есть закон и все. Если взять Украину, то там могут придумать разное, коррупция на разных уровнях сохранилась.

О хобби и рождении дочери


У тебя жена из Йыхви. Как вы познакомились?

Мы познакомились в Таллинне в клинике, где я сейчас работаю. Она была сотрудником администрации. Я ходил присматривался где-то полгода. Потом уже ближе познакомились, встретились. Расписались очень быстро — в июле 2020 года, до этого встречались полгода. Я уже определился, хотелось семейной жизни, был готов к этому. Вдобавок определился с местом для жизни.

У меня, кстати, недавно родился ребенок — перед Новым годом. Девочка. Жена рожала в роддоме на Рави. Пришли туда пешком — живем напротив. Опять же, все бесплатно. Все было на высшем уровне. Мы платим здесь хорошие налоги, взамен получаем хорошую медицину, дороги, чистые города. Мне не жалко этих денег. Все по-честному.

Задумывался, куда отдашь дочку — в эстонский или русский детский сад?

В эстонский. Проблема приезжих — эстонский язык. Я никогда не смогу заговорить на эстонском как чистый эстонец. Не хочу, чтобы мой ребенок страдал из-за этого. Я считаю, если ты живешь в Эстонии, то должен владеть государственным языком.

У тебя родители остались в Украине, думаешь их перевести сюда?

Да, я задумываюсь об этом часто. Пока что в планах забрать сюда сестру, она тоже медик — семейный врач. Если документы подтвердят, то она переедет сюда. С родителями сложнее, они уже в возрасте, им сложно оторваться от своего дома. Я надеюсь, если заберу сестру, то у родителей уже выбора не будет и они переедут сюда. Посмотрим.

Давай про хобби. Ты собираешь мотоциклы.

С мотоциклами у меня пошло с детства. Когда появились мопеды, старые мотоциклы, то всегда разбирал их, чинил, красил. В Киеве этим не занимался, там было не до этого. Нужно было делать карьеру. Здесь уже взял в аренду гараж за 70 евро. Недавно купил разбитый мотоцикл в Литве, привез сюда. Мне нравится процесс восстановления, может, это связано с зубами (смеется). Отремонтировал и продал. У меня не было цели заработать — может, я даже больше потратил, из-за стоимости деталей.

Летом сам езжу на мотоцикле. У меня был Suzuki Hayabusa, продал перед зимой. Сейчас разобранная стоит Yamaha XV. Кстати, на права я сдал на Украине, а здесь не надо было ничего подтверждать. Заплатил налог и катаюсь.

Еще ты фанат кайтсерфинга.

Здесь ветра, удобно. В Таллинне ездим туда, где дует ветер. Идеально, чтобы ветер дул в берег или под 45 градусов в сторону земли. Часто катаемся в Виймси, на Штромке, Пальяссааре. Этот вид спорта все больше развивается. Холодно, правда, когда холодно не очень прикольно.

Получается, в тебе уживается две стихии. Работа врачом требует точности, аккуратности, большой ответственности, а в свободное время ты катаешься на мотоцикле и летаешь на парусе.

У доктора должны быть хобби, которые отвлекают его от стрессовой работы. Медицинское дело — очень стрессовое. После работы нужно отключаться, иначе будут срывы, перегорания от работы. Возможно, это пошло от одиночества. Когда переехал, было много свободного времени, поэтому начал собирать мотоциклы. Сейчас появилась семья, времени свободного уже очень мало. Может, уже не смогу так активно этим заниматься.

Последнее. Какие у тебя планы на следующие 5 лет?

Хочу обзавестись своим жильем — домом. У меня будет не один ребенок, хочу несколько, нужна территория побольше. Хочу закрыть вопросы со своей специализацией, есть некоторые бюрократические вопросы. Выучить эстонский язык на С1. Решить вопрос с семьей — перевезти сюда родственников.

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