ИНТЕРВЬЮ | Зубной врач из Украины отлично зарабатывает, собирает мотоциклы и женился на местной

Сергей, рассказывай, откуда ты, как приехал в Эстонию?

Я из Южной Украины, из поселка Апостолово, Днепропетровская область. Учился в областном центре — Днепропетровске. Закончил университет на стоматолога и поехал в Киев. В столице было еще последимпломное образование — более профильное. Работал там до 2016 года, потом переехал сюда — в Раквере.

Почему именно в Эстонию?

Я давно хотел поехать поработать куда-то за рубеж. В Украине сложно жить и развиваться. Большая конкуренция, кризисы, война — как будто все против тебя. Всегда хотел попробовать что-то еще. Был вариант с Арабскими Эмиратами, искал там работу, но не нашел. В странах Евросоюза сложнее — нужно переучиваться. Украинский диплом мало где признают.

Здесь было проще. В Terviseamet предоставил все документы. Например, диплом, где прописаны предметы, которые изучал. Потом их сверили с местной программой, часы обучения сошлись, и дали добро на работу. Если бы не сошлись, нужно было бы заканчивать дополнительные курсы.

Когда выбирал, куда уезжать, на каком месте стояла Эстония?

На последнем. Я выбирал не те страны, куда я хочу, а где проще устроиться на работу. Рассматривал Польшу, Чехию и Германию. В Германии сразу нужно на B2 знать немецкий (в Эстонии приезжим врачам не нужно знать государственный язык на определенную категорию, — прим.ред.) и еще доучиваться несколько лет. После большого опыта работы тяжело начинать все с нуля, учиться еще два года. Все-таки я потратил на обучение на Украине 8 лет.

Как ты сюда попал?

Мой друг с Украины уже жил здесь. Я приехал к нему на свадьбу в Раквере. Посмотрел. Познакомился с его работодателем — друг тоже зубной врач. Начальник спросил: "Не хочешь приехать в Эстонию поработать?" Я сказал, что хочу. Так все и пошло. Он говорил, какие документы нужны, а я присылал. Здесь нужны специалисты. Наверное, не только в сфере стоматологии.

Сергей Ткачук

Какая у тебя была зарплата в Киеве в 2016 году?

Так, нужно перевести все в евро. Примерно 10 000 гривен, значит, около 1500 евро.

Ого, это хорошая зарплата для Украины.