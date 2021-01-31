ИНТЕРВЬЮ | Зубной врач из Украины отлично зарабатывает, собирает мотоциклы и женился на местной

Если говорить про инфраструктуру, то я удивился, что пациент ждет приема у специалиста месяц или два.
Это в хорошем случае…
Да. Это удивительно. Хотя, наверное, так везде. Узких специалистов мало, приходится ждать.
Здесь у тебя зарплата выше, чем в Украине?
Я не могу рассказывать. Можно сказать, что в два раза примерно больше. Это был один из мотивирующих факторов остаться здесь. Плюс было важно отношение к врачам. Мне раз в год выделяют 1500 евро на обучение. Я могу потратить их на книги, тренинги.
Когда говорят о работе зубным врачом, первая моя ассоциации — ему нужно ”копаться” в чужих зубах, как правило, плохих. Это неприятно. Как ты к этому относишься?
Я отвращения не чувствую. Это моя работа, я это люблю. Иногда пациент приходит, я вспоминаю, что он был у меня. Но точно не помню, кто он и чем занимается. А как только он открывает рот, я сразу вспоминаю — нейроны сходятся.
Можно сказать — память по зубам. Скорее всего, когда ты встречаешь новых людей — ты сразу обращаешь внимание на качество зубов?
Да. Это так. Мне это не мешает. Я не оцениваю людей по зубам. Если зубы плохие, это не значит, что человек плохой. Просто не уследил за зубами. У каждого разное воспитание, подход к своему здоровью. Им просто вовремя не рассказали, что это важно. Факторов много, осуждать нельзя.
Назови ТОП-3 причин, почему у людей больные зубы.
1. Воспитание, гигиена. Важно, чтобы с детства научили чистить зубы два раза в день. Нужно чистить не только щеткой, но и ниткой. Плюс использовать ополаскиватель. Еще можно использовать ирригатор.
2. Контроль у доктора. Минимум два раза в год. Часто люди забивают на это. Потом ждут, когда зуб сам развалится.
3. Наследственность. Многие рождаются с плохими зубами.
Ставшая мамой в 11 лет Валя Исаева родила 3-го ребенка
СМИ раскрыли особенности iPhone 13
Почему Ирина Винер и Алишер Усманов не живут вместе
В Турции убили Лоту Гули