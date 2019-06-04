ИНТЕРВЬЮ | Юри Ратас о риторике EKRE, повышении пенсий и второй пенсионной ступени, алкогольной войне с Латвией и доверии русских избирателей

Мы должны посмотреть коалиционный договор, он показывает политические курсы правительства. Мы много посвящаем региональной политике, местным самоуправлениям. Курс ценности эстонских семей. Эстония должна быть страной с растущей численностью населения. Чтобы в Эстонии была такая жизненная среда, чтобы люди возвращались сюда, чтобы были разрешены повседневные проблемы не только в части рабочего места, но и детских садов и школ. Один из приоритетов этого правительства — оборонные инвестиции, вклад в оборону. Основа этого правительства, что мы сильный сторонник Евросоюза, уважаем его единство, но уважаем и всех тех, кто живет здесь в стране.

С этими словами согласились бы все прежние правительства. В чем конкретно привлечение EKRE сделало Эстонию лучше?

Коалиционный договор — вклад всех партий. Оценить, кто вкладывает 10% или кто 40%, очень сложно. Одно изменение связано с демократией участия, с идеей народной инициативы, за которую и Центристская партия очень долго стояла.

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Почему Центристская партия перед выборами давала дорогостоящие обещания, в том числе обещала внеочередное повышение пенсий, если вы должны были знать, что денег на это нет?

То, в каком состоянии госбюджет, обнаружилось в начале апреля. В конце 2018 года Банк Эстонии, Еврокомиссия и Министерство финансов исходили из прогноза, который мы сделали летом 2018-го. Он предусматривал, что в следующие четыре года будет структурный баланс бюджета. Правда, что это правительство сделало своим приоритетом внеочередное повышение пенсий. Пенсии нужно поднять выше границы относительной бедности. В государственной бюджетной стратегии мы сделали шаг, что будем вкладывать в три вещи: одна из них — повышение не облагаемой подоходным налогом суммы для пенсионеров на 50 евро, чтобы среднюю пенсию по старости в следующем году освободить от подоходного налога. Мы видим, что средняя пенсия по старости в следующем году повысится до 517 евро. Во-вторых, важно вкладывать в гособорону и, в-третьих, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), где мы нашли 152 млн дополнительных средств.

Ученые недовольны и говорят, что относительно ВВП обещано повышение расходов на науку.

Это по-прежнему политическая цель. Мы и не можем быть довольны прежде, чем это будет 1%.

Когда это произойдет?

Это сегодня прогнозировать практически невозможно, но двигаться в ту сторону нужно.

Что будет раньше, повышение пенсий или повышение расходов на науку до 1%?

Так нельзя класть госбюджет на чашу весов.

Что нужно для того, чтобы внеочередное повышение пенсий могло произойти?

Нужна финансовая способность государства и политическая воля. У коалиции политическая воля есть. В данный момент в весеннем прогнозе финансовой способности нет.

Финансовую способность надеются получить с того, что многие люди откажутся от будущей пенсии второй ступени?

То, какое влияние окажет превращение второй второй ступени в добровольную, выяснится в сентябре. Я стою за то, чтобы это правительство реализовало внеочередное повышение пенсий.

Когда вторую ступень сделают добровольной, людям разумно забирать деньги?

Я читал, что Андрус Ансип сразу заберет свои деньги. Я не заберу, обязательно продолжу накопление. Это очень субъективное решение каждого человека. Я очень хочу увидеть эти анализы влияния, которые делают Министерство финансов и Министерство социальных дел. Сколько людей выйдет, по какой причине они выйдут, будут ли они инвестировать дальше. Этого нужно дождаться.

Говорили, что на забираемые деньги будет подоходный налог больше обычного или что забрать себе можно будет только заплаченные самостоятельно 2%, заплаченные государством 4% вернутся государству. Какая именно система будет?

Это выяснится в ходе разработки законопроекта, который будет готов осенью.

Вы общались со своим латвийском коллегой, чтобы избежать алкогольной ценовой войны?

Каждое государство принимает решения в области налоговой политики самостоятельно. С некоторыми ближайшими соседями я общался на эту тему.

С Латвией общались?

С Латвией я на эту тему не говорил.

Быть может, нужно было?

Как я сказал, это самостоятельное решение каждого государства.

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Сколько продержится нынешнее правительство?

Я не занимаюсь предсказаниями. Очередные выборы через четыре года.