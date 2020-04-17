Интервью с Керсти Кальюлайд: почему провалился флешмоб с фонариками? Почему зарплаты урезают, но люди не ропщут?

Кто помогает вашим детям делать школьные задания?

Мы никогда не помогали детям делать домашнюю работу. Не помогаем решать математические задачки и сейчас, но всегда являемся благодарной публикой в случае игры на скрипке или пианино. Супруг ходит вместе с младшим ребенком на тренировку, старший мальчик справляется сам.

Вы можете часть работы делать в своем доме в Нымме, не всегда же должны ездить в Кадриорг?

На самом деле я еду в Кадриорг скорее для того, чтобы обеспечить себе хорошее качество связи. Довелось жить в таком месте, где связь не на высшем уровне. В некоторых уголках дома даже по телефону не поговорить. И, во вторых, играют свою роль и эти флаги за моей спиной. Поездка в Кадриорг не увеличивает риска заражения вирусом, потому что дом там в общем-то пустой.

Зарубежных поездок нет. Много у вас отменных встреч, запланированных с глазу на глаз?

Их нет. Если исключить телевизионные выступления, то вся наша работа проходит в форме видеомоста и по телефону. В доме находится настолько мало людей, насколько это возможно.

Премьер-министр сказал, что ношение масок должно стать социальной нормой. Когда вы надеваете маску?

Ношу, когда направляюсь куда-то, где, по всей вероятности, не будет возможности выполнить правило двух метров: когда нахожусь в закрытом помещении — например, в транспортном средстве вместе с другими людьми. Не надеваю маску, когда передвигаюсь в лесу или где-то на природе, езжу на велосипеде.

Вы сами раздобыли маску или дождались от государства?

Приобрела маски из ткани на случай, если других не будет. Против чего-то они же помогают. Мы были готовы их стирать и гладить. К счастью, сейчас доступны и другие маски, хоть и не самые эффективные. Попробовав поносить произведенную в Эстонии маску типа FFP3, знаю, что это довольно тяжело. Мы должны понимать, что медработники трудятся в очень физически сложных условиях — дышать в такой маске это своего рода нелегко.

После одного вашего телевыступления Март Юур написал в социальных сетях: "Смотрю, что президент сам себе челку постригла. Или ребята из президентской канцелярии". Какой из вариантов правильный?