ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Юри Ратас обещает подучить русский и верит, что эстонцы частично заменят украинцев "на клубнике"

Премьер-министр Эстонии и председатель Центристской партии Юри Ратас рассказал RusDelfi про дезинфекцию рук, клубнику и Михаила Кылварта.
Некоторые тезисы разговора:
- Правило 2+2 действует, втроем гулять можно, но нужно соблюдать дистанцию.
- Ратас не предлагал Аркадию Попову вступить в Центристскую партию, но ценит его как руководителя.
- ”Не думаю, что при назначении министров стоит исходить из того, говорит человек на русском или нет”.
- Если надо, то и безработные эстонцы пойдут собирать клубнику, чтобы прокормить семью.
- О заявлениях Хельме о продлении ЧП и остановке проекта Rail Baltic: премьер-министр не может работать ради красивых заголовков.
- Премьер не знает, сколько в магазине стоит килограмм гречки.
"У нас было недостаточно средств личной защиты"
При встрече мы с вами не пожали друг другу руки. Когда мы сможем это сделать вновь?
Если жители Эстонии будут соблюдать дистанцию, относиться к этому серьезно, надеюсь, что вскоре мы сможем снова здороваться за руку. Но да, вы правы, еще нельзя. Надеюсь, что урок, который дал нам коронавирус, заставит нас чаще мыть руки и использовать антисептик, и это останется с нами как социальная норма, в хорошем смысле.
Сейчас правило 2+2 действует?
Да, правило 2+2 действует. И оно обязательно.
Могу ли я с друзьями гулять втроем?
Если хотите гулять втроем, то с одним другом вы можете быть рядом, а другой друг должен быть от вас в двух метрах. Если вы со своей семьей, то можете быть рядом.
Но как соблюдать дистанцию в бассейне или на концерте? Кажется, это почти невозможно.
Я думаю, это не так сложно. Конечно, не всегда получается соблюдать дистанцию, это понятно. Но даже если мы только в 9 из 10 случаев можем держать дистанцию, то это не значит, что нет смысла в этом правиле. Люди все-таки по большей части соблюдают правило 2+2. Последние дни я часто езжу на велосипеде на работу и домой. Да, утром народа не так много, но вечером, например, возле ”Русалки” и на променаде Пирита люди соблюдают дистанцию. В этом большая роль RusDelfi, спасибо вам за информирование населения.
Спасибо. Вы пойдете в ближайшее время в бассейн?
Я не знаю, пока не было в планах. Но, думаю, с детьми в спа обязательно схожу.
Почему не пойдете?
Работы много.
Но вы все равно советуете ходить в бассейны и спортивные залы?
Если люди хотят ходить в спортивные залы — это разрешено. Но там все равно нужно соблюдать правило 2+2, дезинфицировать руки. Лучше все-таки пробежаться на улице, у нас столько красивых троп здоровья и лесов.
Какие выводы вы сделали после окончания чрезвычайного положения — что получилось лучше всего, а что хуже. Приведите по одному примеру.
Из хорошего, это сплоченность общества, люди действовали заодно. Из менее положительного, мы не были в необходимой степени готовы. У нас было недостаточно средств личной защиты. В целом, во всем мире их было не хватало.
Доктор Аркадий Попов продолжит работу в качестве главы медицинского штаба Департамента здоровья?
Он вернулся на свою основную работу — главы скорой помощи PERH. Но частично он продолжит работу в Департаменте здоровья, только с меньшей нагрузкой. Будет принимать участие в совещаниях. Я недавно разговаривал с ним по телефону и попросил продолжить, он согласился. Доктору Попову нужно сказать большое спасибо, он проделал огромную работу и справился с ней на отлично.
Сейчас он один из самых влиятельных русскоязычных жителей Эстонии. Позовете его в Центристскую партию?
Аркадий Попов — профессионал на своем месте. Он очень хорошо проявил себя в этом кризисе и как руководитель. Но я удивлен вашим вопросом — не думаю, что все люди должны идти в политику. Действительно, он сейчас один из самых уважаемых людей для русскоговорящих эстонцев. Ему верят все, как русскоговорящие, так и эстоноговорящие жители нашей страны.
То есть, вы не предлагали вступить в партию?
Нет. Он сейчас на своем месте выполняет важную работу.
Вторая волна заражений, по мнению специалистов, будет осенью — на сколько по 10-балльной шкале мы готовы к ней?
Мы стараемся сделать так, чтобы мы были максимально готовы. Будет вторая волна летом, осенью или зимой — никто не знает. Мы сделаем так, чтобы средств личной защиты, тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких было достаточно. Также необходимо быть готовым к тому, чтобы и во время второй волны была возможность осуществлять плановое лечение. Считаю, что оценка, готовы ли мы на 7, 8, 9 или 10 баллов, ничего не даст. Сейчас все работают над тем, чтобы в определенный момент появилась вакцина. Это самое главное.
Возможно ли, что нам потребуется еще один кредит? Правительство будет его брать?
Парламент предоставил такую возможность правительству. Посмотрим.
"Работа есть работа"
Скажите, вы любите эстонскую клубнику?
Конечно! Особенно клубнику из Хяэдемеэсте (Häädemeeste — волость в Пярнумаа, где находится дача родителей и семьи Юри, — RusDelfi).
20 мая фермеры представили письмо, в котором написали, что члены правительства не хотят есть нашу клубнику, так как не разрешают украинцам поехать на сезонную работу в Эстонию. Представитель сельскохозяйственников Роомет Сырмус пояснил Delfi, что приезд иностранной рабочей силы — это политическое решение, и Юри Ратас должен позвонить президенту Украины и решить этот вопрос с ним. Вы планируете это сделать?
Я планирую работать ради того, чтобы наша эпидемиологическая ситуация это позволила (приехать сезонным работникам — прим. RusDelfi), и, естественно, все страны сейчас стараются делать так, чтобы кривая распространения коронавируса пошла вниз. В определенный момент мы сможем заново открыть границы. Если границы будут открыты, то сезонные работники смогут приехать в Эстонию. Но не забывайте, что в Эстонии еженедельно растет безработица. Наши люди тоже нуждаются в работе.
Фермеры считают, что эстонцы не пойдут собирать клубнику.
Когда у людей долго нет работы, а на хлеб зарабатывать надо, то как не пойти? Работа есть работа. Естественно, это может не восполнить дефицит сезонных работников на 100%. Хотя до 31 июля иностранцам можно оставаться здесь и работать.
Важно отметить, что Министерство внутренних дел и Касса по безработице сотрудничают для того, чтобы уменьшить количество безработных. Например, если человек потерял работу в строительном секторе, то у него есть возможность начать работу в сельскохозяйственном секторе.
Ливиа Лаас, руководитель услуг для работодателей Кассы по безработице. рассказала RusDelfi, что сейчас делается для того, чтобы помочь работодателям найти работников на сельхоз работы:
— Можно сказать, что на данный момент сектор сельского хозяйства является для нас приоритетным. Все консультанты для работодателей связались с сельскохозяйственными предприятиям своего уезда и узнали их потребности в рабочей силе. По желанию работодателя, мы также предлагаем персональный поиск, т. е. отбор кандидатов, которые ищут работу в этом секторе (это значит, что Касса по безработице делает первичный отбор подходящих кандидатов сама). Также мы предоставили работодателям информацию о наших возможностях через Палату сельского хозяйства и торговли (инфоматериалы о различных услугах Кассы по безработице, в т. ч. о трудовом посредничестве). На портале Кассы по безработице сейчас стоит баннер, который сразу направляет соискателя работы на страницу вакансий в сельскохозяйственном секторе, для того чтобы люди могли быстрее найти их.
Консультанты Кассы по безработице также пересмотрели со всеми клиентами их пожелания о работе и узнавали у них, хотели бы они работать и в сельскохозяйственном секторе.
По состоянию на вчерашний день (21.05) в Кассе по безработице предлагалось 763 свободных рабочих места в сельскохозяйственном секторе.
Сейчас свободно примерно 20% рабочих мест в сельском хозяйстве.
Повторю, самое важное — открыть границы. Нужно над этим работать.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт в конце марта сказал, что государство так и не научилось общаться с русскоязычными жителями страны. Вы согласны с этим?
Я думаю, что RusDelfi, RusPostimees, ETV+, Радио 4 хорошо выполняют свою работу. Исследования показывают, что люди, для которых русский язык родной, очень хорошо знают, что происходит сейчас в стране. Я не вижу разницы между русскоязычными и эстоноязычными людьми.
Я тоже не вижу разницы.
Спросите тогда Михаила Кылварта, откуда он это взял.
Приведу пример: пресс-релиз о количестве зараженных COVID-19 на эстонском языке рассылают в 11 часов или чуть раньше. На русском в 15 часов или позже, всегда по-разному.
По моим данным, информация о количестве зараженных на русском языке поступает в промежутке между 11 и 13 часами. И я верю, что представители русскоязычных СМИ имеют достаточно навыков оперативно и профессионально передавать информацию. (В течение текущей недели пресс-релизы от Департамента здоровья приходили на почту RusDelfi в 13:38, 15:12, 14:12, 14:12.)
В правительстве нет министра с родным русским языком, главным политиком, к которому прислушивались русскоязычные во время кризиса, был Михаил Кылварт. Других влиятельных русскоязычных политиков, по сути, больше нет. Вам не кажется, что это проблема?
У нас много министров, которые свободно говорят на русском: например, Яак Ааб и Таави Аас. Не думаю, что при назначении министров стоит исходить из того, говорит человек на русском или нет. Важны личностные качества. В Центристской партии очень много тех, кто хорошо говорит по-русски. Много русскоязычных людей. Например, Андрей Коробейник — заместитель председателя Центристской фракции в парламенте. В целом, в парламенте много русскоговорящих.
Конечно, в политику могло бы приходить больше людей, для кого русский — язык домашнего общения. Здесь особенно важно, чтобы молодые люди получили качественное обучение эстонскому языку. Это приоритет прошлого и нынешнего правительств. Важно обеспечить качественное обучение эстонскому в русскоязычных детсадах, с первых школьных лет нужно предоставить хороших учителей, добавить к урокам эстонского языка еще что-то. Это важно для будущего молодых людей. Это преимущество на рынке труда и в университете.
Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет — отличный пример. Конечно, как и мэр Таллинна Михаил Кылварт. Если говорить не только про Таллинн, то Эстонию в Европейском парламенте представляет Яна Тоом. Мы не должны делить людей по языковому принципу, эстонское общество должно быть целостным.
Раньше вы часто давали интервью на русском языке. Сейчас перестали. Почему?
Есть, чему еще подучиться и постараться.
В будущем будете давать интервью на русском?
Конечно! (отвечает по-русски, — RusDelfi).
"Премьер-министра зовут Юри Ратас"
Во время чрезвычайного положения особенно популярными стали Март Хельме и Мартин Хельме. Например, они первыми в конце апреля заявили, что ЧП продлят, хотя от вас такого не было слышно. Затем Март сказал, что проект Rail Baltic не будет завершен, вы и Таави Аас сказали, что будет. Для многих это доказательство, что кабинет министров и ситуация отчасти не в ваших руках.
Правительством Эстонской республики руководит премьер-министр. Его зовут Юри Ратас.
Я знаю. Но иногда казалось, что кто-то другой.
Во время кризиса нельзя делать заявлений, которые не были оговорены заранее. Если мы говорим о чрезвычайном положении и кто-то сказал, что оно продлится на месяц, то сейчас мы этого не видим, режим ЧП продлился на две недели. Проект Rail Baltic продвигается. Нужно сделать новый анализ влияния на окружающую среду и двигаться дальше. Это очень важный проект для Эстонии. (19 мая Госсуд аннулировал часть планируемого маршрута Rail Baltic в Пярнуском уезде — RusDelfi.)
Премьер-министр не может вести себя эмоционально, чтобы Delfi написал о нем статью с красивым заголовком. Я не могу работать для заголовков на Delfi. Я должен отвечать за те слова, которые говорю жителям Эстонии.
Как вы оцениваете действия Михаила Кылварта во время кризиса?
Таллинн очень хорошо справился с кризисом. Пару недель назад в столице еще не было большого спада количества инфицированных по сравнению с другими городами Эстонии. Поэтому продление ограничений — разумное решение.
Вы были согласны с тем, что, например, детские площадки не откроют тогда, когда вы разрешили?
Я понял, что вы хотите найти конфликт между нами. Но у нас с Кылвартом отличная команда. Мы разговариваем с ним каждый день. Delfi ищет конфликт, но его нет.
Вы не считаете, что это конкуренция? Открытое письмо, критика.
Конкуренция — двигатель прогресса. Мы работаем в одной команде, в Центристской партии.
БЛИЦ:
Когда вы в последний раз были в продуктовом магазине и что там покупали?
Пару дней назад. Покупал хлеб, булку, сметану, молоко, яйца и остальное для семьи.
Охарактеризуйте одним словом ликвидацию Комиссии по надзору за финансированием партий.
Повысить качество.
Сколько стоит гречневая каша?
В столовой Госканцелярии завтрак с гречневой кашей стоит 1,5 евро за порцию. В магазине — не знаю.
Кто был лучшим мэром Таллинна — Михаил Кылварт или Таави Аас?
Оба.
Кто нужен Эстонии больше — Аркадий Попов или Март Хельме?
Эстонии нужны все 1,3 миллиона человек, и нужно, чтобы их становилось все больше и больше.
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил
Захар Саленко купил авто у Ильи Яббарова
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила