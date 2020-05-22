ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Юри Ратас обещает подучить русский и верит, что эстонцы частично заменят украинцев "на клубнике"

Некоторые тезисы разговора:

Правило 2+2 действует, втроем гулять можно, но нужно соблюдать дистанцию.

Ратас не предлагал Аркадию Попову вступить в Центристскую партию, но ценит его как руководителя.

”Не думаю, что при назначении министров стоит исходить из того, говорит человек на русском или нет”.

Если надо, то и безработные эстонцы пойдут собирать клубнику, чтобы прокормить семью.

О заявлениях Хельме о продлении ЧП и остановке проекта Rail Baltic: премьер-министр не может работать ради красивых заголовков.

Премьер не знает, сколько в магазине стоит килограмм гречки.

"У нас было недостаточно средств личной защиты"

Peaminister Jüri Ratas Foto: Priit Simson



При встрече мы с вами не пожали друг другу руки. Когда мы сможем это сделать вновь?

Если жители Эстонии будут соблюдать дистанцию, относиться к этому серьезно, надеюсь, что вскоре мы сможем снова здороваться за руку. Но да, вы правы, еще нельзя. Надеюсь, что урок, который дал нам коронавирус, заставит нас чаще мыть руки и использовать антисептик, и это останется с нами как социальная норма, в хорошем смысле.

Сейчас правило 2+2 действует?

Да, правило 2+2 действует. И оно обязательно.

Могу ли я с друзьями гулять втроем?

Если хотите гулять втроем, то с одним другом вы можете быть рядом, а другой друг должен быть от вас в двух метрах. Если вы со своей семьей, то можете быть рядом.

Но как соблюдать дистанцию в бассейне или на концерте? Кажется, это почти невозможно.

Я думаю, это не так сложно. Конечно, не всегда получается соблюдать дистанцию, это понятно. Но даже если мы только в 9 из 10 случаев можем держать дистанцию, то это не значит, что нет смысла в этом правиле. Люди все-таки по большей части соблюдают правило 2+2. Последние дни я часто езжу на велосипеде на работу и домой. Да, утром народа не так много, но вечером, например, возле ”Русалки” и на променаде Пирита люди соблюдают дистанцию. В этом большая роль RusDelfi, спасибо вам за информирование населения.

Спасибо. Вы пойдете в ближайшее время в бассейн?

Я не знаю, пока не было в планах. Но, думаю, с детьми в спа обязательно схожу.