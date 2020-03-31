ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Врач ЭМО рассказал про 24-часовые смены, нехватку персонала и способы лечения от коронавируса

Сейчас посмотрю в календарь. В понедельник три часа сидел в желтой палатке перед больницей в Мустамяэ. Вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 20.00 работал в отделении экстренной медицины. Суббота выходной. Потом было 24-часовое дежурство в разных залах ЭМО.
То есть ночевал в больнице?
Нет, мы не спим в такие смены.
Будет ли прибавка к зарплате врачей?
Об этом никто не говорит. Я ведь сейчас на практике — в резидентуре. У нас стабильные заработок. Но про повышение не слышал.
Не боишься заразиться коронавирусом? В Италии 50 врачей уже погибло.
Для меня это драйв. Да, я рискую жизнью. Но я защищаюсь, не контактирую с другими людьми, родителей не видел уже месяц. У деда онкология — вирус может ему передаться. Только созваниваемся. Они звонят чаще, у меня времени нет. Звоню, спрашиваю про здоровье и все.
Помню первый день работы в ”черной” зоне две недели назад, поначалу было страшно. Пока реально не столкнешься с этим, до конца не понимаешь, насколько все серьезно. Все меняется. Пациенты меняются. Начинают говорить по-другому, когда лежат в больнице с коронавирусом, многие раньше думали, что их это коснуться не может.
Работа в режиме чрезвычайного положения, что это значит для тебя?
Я выполняю свой долг. Также новые эмоции, как положительные, так и отрицательные. Всегда приятно видеть, как человек выздоравливает. Понимать, что он может вернуться к нормальному образу жизни — сильно мотивирует. Моя цель в профессии — стать хорошим врачом. Чтобы люди говорили: доктор Щаслывый — хороший врач. Есть врач от Бога, врач — ну…, с Богом, и врач — не дай Бог! Я хочу стать врачом от Бога.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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