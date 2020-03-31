ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Врач ЭМО рассказал про 24-часовые смены, нехватку персонала и способы лечения от коронавируса

Если у тебя не жизненно важная проблема — мы не советуем к нам обращаться. Даже если у вас нет симптомов, то вы можете быть носителем вируса. Ко мне недавно пришла женщина — у нее нога болела полгода. Извините, это не экстренная ситуация. Я ее, конечно, посмотрел, но она сама все знала. Нога болела из-за перегрузок — она занимается легкой атлетикой. Спросил, знаешь как лечиться? Она все знала, была информирована, но ей нужно было спросить у врача, удостовериться. Сейчас не то время, чтобы за этим приходить в экстренную помощь.

Наши читатели жалуются, что у них отменили обследования и операции. Как им быть?

Да, сейчас отменили плановые операции, так как пациент может передать коронавирус врачу и другим. Это сделали для уменьшения распространения коронавируса, а не потому, что медики не хотят оперировать и работать. Плановый прием никогда не является экстренным. Если кто-то ждал полгода, то несколько месяцев в данной ситуации можно подождать. Экстренные операции мы делаем.

Недавно была фотография пустых коридоров в ЭМО — это показывает, что до этого, 70% — 80% обращались за не неотложной помощью, а просто потому что к семейному врачу не попасть или не хотят ему звонить.

Как к вам приводят больных с подозрением на коронавирус?

Скорая привозит с высокой температурой, одышкой и другими симптомами. На основе анализов, стабильности пациента и наличии хронических заболеваний, делаем вывод — интубировать пациента, то есть подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, либо помещаем в специальные отделения больницы. Те люди, у которых организм сам справляется с вирусом, находятся на домашнем лечении.

Что советуют больным? Как лечиться?

Департамент подготовил специальные рекомендации — как лечиться дома. Специального лекарства от вируса нет. Как правило, это жаропонижающие — парацетамол и что-то от отхаркивающее — ACC. Ибупрофен не советуют принимать. Коронавирус прикрепляется к организму благодаря рецепторам АСЕ2. Ибупрофен повышает количество этих рецепторов на клетке, чем больше рецепторов — тем ты чувствительнее к коронавирусу.

Какой у тебя график работы? Например, на прошлой неделе.