31.03.2020, 16:20

ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Врач ЭМО рассказал про 24-часовые смены, нехватку персонала и способы лечения от коронавируса

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Сааремаа, парацетамол, другие операции
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
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ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Врач ЭМО рассказал про 24-часовые смены, нехватку персонала и способы лечения от коронавируса
Евгений Щаслывый

Врач-резидент Экстренной медицины в Ляэне-Таллиннской центральной больнице и Мустамяэской региональной больнице Евгений Щаслывый (28) рассказал в интервью RusDelfi о специфике работы во время пандемии коронавируса и минусах ибупрофена.

Работаю в ЭМО три года. Работа, которой занимался раньше, отличается от той, которую мы выполняем сейчас. На данный момент ты занимаешься двумя проблемами одновременно. 1. Помогаешь людям в жизненно опасных ситуациях. 2. У этого пациента может быть коронавирус — и он может заразить других. Если уделишь одной проблеме меньше внимания, то ты можешь совершить ошибку, например, человек может не получить необходимое лечение, и во втором случае — коронавирусом могут заболеть персонал и другие пациенты. Сейчас огромная ответственность на врачах — помимо судьбы пациента, под твоей ответственностью еще и все отделение.

Сейчас ЭМО делится на две части: ”грязную” и ”чистую”, черную и белую. Если больного коронавирусом положить в чистую зону, где все ходят без масок и спецкостюмов, то все отделение нужно отправить на карантин. Если сделать что-то неправильно, то весь персонал в из твоей смены — не смогут лечить больных, плюс на две недели возникнут проблемы с персоналом.

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На Сааремаа сейчас не хватает персонала. 21 сотрудник больницы инфицирован коронавирусом. Сейчас по всей Эстонии ищут врачей, которые готовы поехать туда работать. Общих врачей, анестезиологов, терапевтов, инфекционистов. Я думаю туда поехать. Боюсь начальство не отпустит, так как я работаю в двух больницах. Но я очень хочу хотя бы на месяц поехать туда. Кто, если не я?

Сейчас можно прийти в ЭМО?

Если у тебя не жизненно важная проблема — мы не советуем к нам обращаться. Даже если у вас нет симптомов, то вы можете быть носителем вируса. Ко мне недавно пришла женщина — у нее нога болела полгода. Извините, это не экстренная ситуация. Я ее, конечно, посмотрел, но она сама все знала. Нога болела из-за перегрузок — она занимается легкой атлетикой. Спросил, знаешь как лечиться? Она все знала, была информирована, но ей нужно было спросить у врача, удостовериться. Сейчас не то время, чтобы за этим приходить в экстренную помощь.

Наши читатели жалуются, что у них отменили обследования и операции. Как им быть?

Да, сейчас отменили плановые операции, так как пациент может передать коронавирус врачу и другим. Это сделали для уменьшения распространения коронавируса, а не потому, что медики не хотят оперировать и работать. Плановый прием никогда не является экстренным. Если кто-то ждал полгода, то несколько месяцев в данной ситуации можно подождать. Экстренные операции мы делаем.

Недавно была фотография пустых коридоров в ЭМО — это показывает, что до этого, 70% — 80% обращались за не неотложной помощью, а просто потому что к семейному врачу не попасть или не хотят ему звонить.

Как к вам приводят больных с подозрением на коронавирус?

Скорая привозит с высокой температурой, одышкой и другими симптомами. На основе анализов, стабильности пациента и наличии хронических заболеваний, делаем вывод — интубировать пациента, то есть подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, либо помещаем в специальные отделения больницы. Те люди, у которых организм сам справляется с вирусом, находятся на домашнем лечении.

Что советуют больным? Как лечиться?

Департамент подготовил специальные рекомендации — как лечиться дома. Специального лекарства от вируса нет. Как правило, это жаропонижающие — парацетамол и что-то от отхаркивающее — ACC. Ибупрофен не советуют принимать. Коронавирус прикрепляется к организму благодаря рецепторам АСЕ2. Ибупрофен повышает количество этих рецепторов на клетке, чем больше рецепторов — тем ты чувствительнее к коронавирусу.

Какой у тебя график работы? Например, на прошлой неделе.

Сейчас посмотрю в календарь. В понедельник три часа сидел в желтой палатке перед больницей в Мустамяэ. Вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 20.00 работал в отделении экстренной медицины. Суббота выходной. Потом было 24-часовое дежурство в разных залах ЭМО.

То есть ночевал в больнице?

Нет, мы не спим в такие смены.

Будет ли прибавка к зарплате врачей?

Об этом никто не говорит. Я ведь сейчас на практике — в резидентуре. У нас стабильные заработок. Но про повышение не слышал.

Не боишься заразиться коронавирусом? В Италии 50 врачей уже погибло.

Для меня это драйв. Да, я рискую жизнью. Но я защищаюсь, не контактирую с другими людьми, родителей не видел уже месяц. У деда онкология — вирус может ему передаться. Только созваниваемся. Они звонят чаще, у меня времени нет. Звоню, спрашиваю про здоровье и все.

Помню первый день работы в ”черной” зоне две недели назад, поначалу было страшно. Пока реально не столкнешься с этим, до конца не понимаешь, насколько все серьезно. Все меняется. Пациенты меняются. Начинают говорить по-другому, когда лежат в больнице с коронавирусом, многие раньше думали, что их это коснуться не может.

Работа в режиме чрезвычайного положения, что это значит для тебя?

Я выполняю свой долг. Также новые эмоции, как положительные, так и отрицательные. Всегда приятно видеть, как человек выздоравливает. Понимать, что он может вернуться к нормальному образу жизни — сильно мотивирует. Моя цель в профессии — стать хорошим врачом. Чтобы люди говорили: доктор Щаслывый — хороший врач. Есть врач от Бога, врач — ну…, с Богом, и врач — не дай Бог! Я хочу стать врачом от Бога.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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