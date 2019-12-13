13.12.2019, 14:05

ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | В новом спектакле Куклачева 45 кошек, а главный кот родом из Таллинна!

"90% кошек, что вы видите в рекламе — это наши"
Андрей Данило
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Dmitri Kuklatšev
Dmitri KuklatševFoto: Ilmar Saabas

Дмитрий Куклачев привез в Эстонию спектакль ”Зимняя сказка”, в котором участвуют 45 кошек и рассказал RusDelfi о тонкостях дрессировки, а также об одном очень талантливом коте, которого ему передали в Таллинне.

Дмитрий Куклачев регулярно приезжает со своим Театром кошек в Эстонию с 2005 года. Так что гостит в нашем городе где-то восьмой раз, точное число визитов артист не помнит и сам.

"Я занимаюсь этим с самого детства. Практически с рождения!" — говорит он о своей профессии. Сейчас в Театре кошек 170 усатых артистов. Из них около 40 — "пенсионеры", еще где-то 20 — маленькие котята. Остальные же активно выступают, и 45 из них участвуют в новом спектакле, который Куклачев привез в Эстонию.

Год-полтора работы с котом — и готова воходящая звезда


Перед выходом кошки на сцену проходит довольно много времени. Прежде всего ветеринарные требования — сначала должен пройти месяц карантина, когда у животного берут анализы, ставят чип, делают прививки. Тогда уже она входит в общий кошачий коллектив. За этим следует год или два, прежде чем усатый артист попадает непосредственно на сцену.

При этом кошки Куклачева успевают принять участие во множестве разных проектов — и в рекламе, и в съемках на телевидении. Например, кот Бегемот в "Мастере и Маргарите" Владимира Бортко или известный многим по рекламе корма кот Борис — везде были задействованы кошки Куклачева.

"90% кошек, что вы видите в рекламе — это наши", — с гордостью говорит Дмитрий.

Съемка одной рекламы занимает в среднем два дня. Дмитрий объясняет, что заставить кота делать то, что от него требуется, несложно — главное правильно распределить время, чтобы животное не уставало: "Для меня самые важные критерии при общении с животным — чтобы кошка чувствовала себя свободно".

Dmitri Kuklatšev Foto: Ilmar Saabas

Вместе с Дмитрием на фотографии — кот Матроскин, талантливый артист и звезда рекламы.

"У меня есть домик в деревне. Его вся деревня называет "кошкин дом" — угадайте с трех раз почему! Несколько лет назад нам подбросили под забор коробку с котятами, одним из которых и был Матроскин. Пока они росли у меня дома, я увидел в каждом из них способности, что они очень контактные", — вспоминает Дмитрий. Так в театре появились Матроскин, Афоня, Анфиса и Лиза, которые активно выступают на сцене.

"Горячий эстонский парень" Артист — талантливый непоседа


При этом Дмитрию практически ежедневно предлагают взять к себе каких-нибудь кошек. "Сложно всем объяснять, что мы же не приют. Мы не можем забирать себе всех животных — мы же театр", — объясняет он.

Однако иногда Куклачев принимает в театр котов, которых ему предлагают забрать. Таким образом в театре появился кот из Таллинна по кличке Артист. Его подобрала на улице одна таллиннская семья и позже передала Куклачеву в один из его первых приездов в середине 2000-х годов.

Erakogu

"Сказали, мол он еще тот артист у нас! Я решил: отлично, так его тогда и назовем", — смеется Куклачев. Дмитрий гордо называет Артиста своим главным котом. На сцене кот прыгает через барьер — пока что никакого другого кота не удается этому обучить.

Один раз даже произошел смешной случай — чрезмерно активный Артист резко выскочил в начале выступления на сцену, где его ослепили софиты, и он убежал в другую сторон кулис: "Я побежал туда за ним, а он обежал вокруг, снова выскочил на сцену и пропрыгал свой трюк. Я все еще его там ищу, и слышу со сцены, что народ смеется".

В театре кошки живут отдельным "кланами" по 5-6 животных в вольерах со стеклянными стенами, чтобы они друг с другом ладили. Но Артист — единственный кот, который живет с собаками. Уж слишком он активный и импульсивный, поэтому не смог ужиться с другими кошками — такой вот горячий эстонский парень.

"Чувствую, что он считает себя псом", — смеется Дмитрий.

Артист в этот раз на гастроли в родную страну, к сожалению, не приехал — кот уже все-таки "предпенсионного" возраста, хотя и находится в прекрасном состоянии. Эстоноземельцам и своей прежней семье он передает привет из Москвы.

Erakogu

Была еще ода кошка из Пайде, но ее пришлось отдать — она в театре не прижилась. "С кошками точно также как с людьми. Есть огромное количество характеров, психотипов, страхов, амбиций — прямо как у нас с вами. Если вы хотите найти общий язык с кошкой, то попробуйте относиться к ней как к другому человеку", — объясняет Дмитрий.

Выступать с кошачьим театром не так уж и легко


- Чтобы привезти сюда животных вместе с декорацией и реквизитом надо пройти таможню. У нас с собой более двух тонн багажа! Мы с собой везем все: начиная от ковра и заканчивая кулисами и занавесом, потому что кошки должны всегда чувствовать один и тот же запах, чтобы ощущать себя комфортно. Часто приходится на чужой сцене все снимать и вешать свое.

- Бывает ли так, что время начинать концерт, а кошка не хочет выступать?

- Всякое бывает. Ничего не поделать. В этом же и есть вся интрига спектакля, что кошка может сделать что-то, а может и не сделать! Моя задача — сделать так, чтобы кошке на сцене было комфортно и безопасно, чтобы она чувствовала во мне защитника. Если она чувствует страх или волнение, то уже все, ничего не сделаешь!

- Изменилась ли со временем публика?

- Публика активно растет, активно пользуется гаджетами, активно становится более интеллектуальной. Если лет 10-12 назад можно было ребенку показать кукольное представление и ему было интересно и смешно, то сегодня, чтобы завладеть вниманием детей и взрослых, нужно показывать что-то действительно необычное. И телевидение, и масштабные шоу, которые привозят всякие аттракционы и фейерверки, поднимают планку на особый уровень.

Мы же пошли не в сторону спецэффектов, а больше в драматургию. Я считаю, что дети и взрослые должны не просто смотреть на картинку, которая происходит на сцене, а понимать, о чем спектакль. Как раз для меня сюжет и то, чтобы люди включались в происходящее вместе с героями на сцене, намного важнее, чем какие-либо эффекты.

Хотя в этом спектакле, который мы привезли к вам, достаточно много реально мощных эффектов. Я возродил метод выступления "черный кабинет" — когда вещи появляются и исчезают, все это происходит на глазах у зрителей и никто не понимает, как это делается. И еще специальное "снежное покрывало", которое накрывает весь зал.

”Театр кошек Куклачева” представит необычный новогодний спектакль ”Зимняя сказка” в трех городах Эстонии. Больше информации на Piletilevi.

  • 13.12.19 (Нарва) Концертный дом "Женева"
  • 14.12.19 (Таллинн) Центр Русской Культуры
  • 15.12.19 (Тарту) Концертный дом "Ванемуйне"
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