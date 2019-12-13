ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | В новом спектакле Куклачева 45 кошек, а главный кот родом из Таллинна!

Дмитрий Куклачев регулярно приезжает со своим Театром кошек в Эстонию с 2005 года. Так что гостит в нашем городе где-то восьмой раз, точное число визитов артист не помнит и сам.

"Я занимаюсь этим с самого детства. Практически с рождения!" — говорит он о своей профессии. Сейчас в Театре кошек 170 усатых артистов. Из них около 40 — "пенсионеры", еще где-то 20 — маленькие котята. Остальные же активно выступают, и 45 из них участвуют в новом спектакле, который Куклачев привез в Эстонию.

Год-полтора работы с котом — и готова воходящая звезда



Перед выходом кошки на сцену проходит довольно много времени. Прежде всего ветеринарные требования — сначала должен пройти месяц карантина, когда у животного берут анализы, ставят чип, делают прививки. Тогда уже она входит в общий кошачий коллектив. За этим следует год или два, прежде чем усатый артист попадает непосредственно на сцену.

При этом кошки Куклачева успевают принять участие во множестве разных проектов — и в рекламе, и в съемках на телевидении. Например, кот Бегемот в "Мастере и Маргарите" Владимира Бортко или известный многим по рекламе корма кот Борис — везде были задействованы кошки Куклачева.

"90% кошек, что вы видите в рекламе — это наши", — с гордостью говорит Дмитрий.

Съемка одной рекламы занимает в среднем два дня. Дмитрий объясняет, что заставить кота делать то, что от него требуется, несложно — главное правильно распределить время, чтобы животное не уставало: "Для меня самые важные критерии при общении с животным — чтобы кошка чувствовала себя свободно".

Вместе с Дмитрием на фотографии — кот Матроскин, талантливый артист и звезда рекламы.