ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | В новом спектакле Куклачева 45 кошек, а главный кот родом из Таллинна!

Была еще ода кошка из Пайде, но ее пришлось отдать — она в театре не прижилась. "С кошками точно также как с людьми. Есть огромное количество характеров, психотипов, страхов, амбиций — прямо как у нас с вами. Если вы хотите найти общий язык с кошкой, то попробуйте относиться к ней как к другому человеку", — объясняет Дмитрий.
Выступать с кошачьим театром не так уж и легко
- Чтобы привезти сюда животных вместе с декорацией и реквизитом надо пройти таможню. У нас с собой более двух тонн багажа! Мы с собой везем все: начиная от ковра и заканчивая кулисами и занавесом, потому что кошки должны всегда чувствовать один и тот же запах, чтобы ощущать себя комфортно. Часто приходится на чужой сцене все снимать и вешать свое.
- Бывает ли так, что время начинать концерт, а кошка не хочет выступать?
- Всякое бывает. Ничего не поделать. В этом же и есть вся интрига спектакля, что кошка может сделать что-то, а может и не сделать! Моя задача — сделать так, чтобы кошке на сцене было комфортно и безопасно, чтобы она чувствовала во мне защитника. Если она чувствует страх или волнение, то уже все, ничего не сделаешь!
- Изменилась ли со временем публика?
- Публика активно растет, активно пользуется гаджетами, активно становится более интеллектуальной. Если лет 10-12 назад можно было ребенку показать кукольное представление и ему было интересно и смешно, то сегодня, чтобы завладеть вниманием детей и взрослых, нужно показывать что-то действительно необычное. И телевидение, и масштабные шоу, которые привозят всякие аттракционы и фейерверки, поднимают планку на особый уровень.
Мы же пошли не в сторону спецэффектов, а больше в драматургию. Я считаю, что дети и взрослые должны не просто смотреть на картинку, которая происходит на сцене, а понимать, о чем спектакль. Как раз для меня сюжет и то, чтобы люди включались в происходящее вместе с героями на сцене, намного важнее, чем какие-либо эффекты.
Хотя в этом спектакле, который мы привезли к вам, достаточно много реально мощных эффектов. Я возродил метод выступления "черный кабинет" — когда вещи появляются и исчезают, все это происходит на глазах у зрителей и никто не понимает, как это делается. И еще специальное "снежное покрывало", которое накрывает весь зал.
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