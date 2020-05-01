ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Старейшина Пыхья-Таллинна о лозунге "этот вирус убивает всех", одиноких пенсионерах и лучшей книге на 9 мая

Репортер RusDelfi поговорил со старейшиной Пыхья-Таллинна Пеэтером Ярвелайдом про скандальную Штромку, ночлежку на Аласи и моральную помощь пенсионерам.
Еще в середине марта, когда в Эстонии только ввели режим ЧП, СМИ опубликовали фотографии с пляжа Штроми в Пыхья-Таллинне. На них было видно, что люди неохотно прислушались к призыву оставаться дома, выходили играть, жарить шашлыки и ни в чем себе не отказывали. Через несколько дней правительство ввело, ставшее уже легендарным, правило "2+2", гулять не больше двух и на расстоянии двух метров.
"Департамент здоровья изначально допустил ошибку. Они писали: если ”испанка” убивала молодых, то коронавирус убивает старых. После таких слов, если тебе 30 лет, ты пойдешь гулять, жарить шашлыки? Да, ведь тебя это не убивает, — считает старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. — Я обратился к жителям с посылом — этот вирус может убить всех, а молодой человек легко может заразить старшее поколение".
После получения необходимой информации на русском языке и призыва с его стороны, на самом популярном месте отдыха северной части города народу стало меньше, считает Ярвелайд.
Продолжая тему пенсионеров, Ярвелайд уточняет, если до кризиса в документах управы было указано, что в районе проживает 1613 одиноких пенсионеров, то после подсчета и звонков, их оказалось около 4000.
"Мы позвонили, проинформировали о режиме ЧП и коронавирусе. Дали им выговориться. Вначале они вообще не понимали, что происходит. Они потом поблагодарили нас, говорили, что им не с кем поговорить.
К счастью, во время кризиса нам открыли информацию — место жительства, телефон, статус. Сейчас мы пополнили список одиноких пенсионеров — их в Пыхья-Таллинне около 4000. Раньше мы просто о них не знали.
Для многих людей работать из дома — тяжело. Вы представляете, каково пожилым несколько лет одним сидеть дома? Это еще сложнее. Мы обратились к соседям. Сказали, пожалуйста, вы же знаете, что рядом человек живет один. Хоть раз в неделю позвоните, спросите, как дела", — говорит он.
Управа не только помогает словом, но и средством дезинфекции. Теперь 5-литровые канистры будут распределять между квартирными товариществами. Для этого нужно связаться с управой по телефону или э-почте, договориться о времени приезда за жидкостью. Приехать к Нийне, 2, зайти в открытую дверь, где вас будут ждать сотрудники — они выдадут вам канисты. Потом выйти из другой двери. "Дезинфицировать поверхности в подъездах очень важно, ведь заразиться можно и в лифте, и на лестнице", — добавил центрист.
20 апреля стало известно, что в ночлежке на улице Аласи 17 постояльцев из 30 были заражены коронавирусом.
По словам Ярвелайда, ситуация под контролем, там работает полиция, охрана, врачи. Тяжелых случаев нет. "Эти люди настолько закаленные, многим переболели. Удивительно, что живущие в квартирах добропорядочные люди сражаются с вирусом, умирают, а люди из ночлежки спокойно переживают болезнь", — считает он.
По его мнению, удивительно и то, что председатель Центристской партии, премьер Юри Ратас решил открыть спортивные площадки на улице со 2 мая. "В словах Юри Ратаса было противоречие: ответственность за дезинфекцию лежит на собственнике. После каждого использования нужно чистить тренажеры, или каждые 4 часа, то есть 6 раз в день. В Таллинне площадки на улице принадлежат управам. Невозможно следить за этим, у нас не хватит на это сотрудников. Видимо, советники Ратаса не знали, сколько тренажеров на улицах Таллинна", — в этом вопросе он поддерживает мэра Михаила Кылварта, который в столице такого решения не принял.
Пыхья-Таллинн всегда славился близким контактом с его жителями. Нынешний старейшина, который на посту почти год, поддерживает традиции — предложил пыхья-таллиннцам проголосовать за лучший эскиз пляжного комплекса на всеми любимой Штромке. Хоть окончательное решение и примет комиссия, голос народа = его голос.
"40 000 человек посмотрели эту публикацию, 500 уже проголосовали (интервью записывали через день после призыва — RusDelfi). Были очень интересные вопросы, которые я задам комиссии. Например, если строить здание с большим стеклом, то что будет с птицами? Они могут лететь, удариться об стекло и умереть. Никто этого не хочет. Может, архитектор скажет, что есть решение, посмотрим. Я тоже имею свое мнение, но никогда не говори, что ты все знаешь. Я учту все эти нюансы и выскажу их. Заседание комиссии будет в начале мая, думаю, летом 2021 года здание уже будет готово", — обещает глава района.
"Академик Юхан Пеэгель был солдатом во Второй мировой войне. Он был ранен под Нарвой и в Курляндии уже не воевал (Курляндская губерния — Прибалтийская губерния в составе Российской империи на территории нынешней западной Латвии с 1796 по 1920 годы — RusDelfi). И он написал прекрасную книгу. Она вам объяснит, что было в Эстонии в 1939 году.
Когда я учился в Тартуском университете на юриста, посещал лекции Юрия Михайловича Лотмана. ”Не-мемуары”, это прекрасный текст про войну, например, он описывает, как генерал боялся быть в солдатском укрытии, где обычные рядовые были каждый день. Я помню, как Лотман в начале 1980-х, когда все носили ордена, не носил военную символику. Он же начал войну в первый день, а закончил в последний день в Берлине. И он в шутку говорил: я сделал отличную карьеру, от рядового дошел до старшего сержанта. Вообще, по его словам, про войну можно говорить только матерными словами", — резюмирует Ярвелайд.
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика
Из санитарки во владелицу сети клиник: история успеха Малышевой
Врач рассказал, убьет ли лето коронавирус