ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Старейшина Пыхья-Таллинна о лозунге "этот вирус убивает всех", одиноких пенсионерах и лучшей книге на 9 мая

Еще в середине марта, когда в Эстонии только ввели режим ЧП, СМИ опубликовали фотографии с пляжа Штроми в Пыхья-Таллинне. На них было видно, что люди неохотно прислушались к призыву оставаться дома, выходили играть, жарить шашлыки и ни в чем себе не отказывали. Через несколько дней правительство ввело, ставшее уже легендарным, правило "2+2", гулять не больше двух и на расстоянии двух метров.

"Департамент здоровья изначально допустил ошибку. Они писали: если ”испанка” убивала молодых, то коронавирус убивает старых. После таких слов, если тебе 30 лет, ты пойдешь гулять, жарить шашлыки? Да, ведь тебя это не убивает, — считает старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. — Я обратился к жителям с посылом — этот вирус может убить всех, а молодой человек легко может заразить старшее поколение".

После получения необходимой информации на русском языке и призыва с его стороны, на самом популярном месте отдыха северной части города народу стало меньше, считает Ярвелайд.

Štroomi rand pühapäeval 22.03 Foto: Ilja Matusihis

Продолжая тему пенсионеров, Ярвелайд уточняет, если до кризиса в документах управы было указано, что в районе проживает 1613 одиноких пенсионеров, то после подсчета и звонков, их оказалось около 4000.

"Мы позвонили, проинформировали о режиме ЧП и коронавирусе. Дали им выговориться. Вначале они вообще не понимали, что происходит. Они потом поблагодарили нас, говорили, что им не с кем поговорить.

К счастью, во время кризиса нам открыли информацию — место жительства, телефон, статус. Сейчас мы пополнили список одиноких пенсионеров — их в Пыхья-Таллинне около 4000. Раньше мы просто о них не знали.

Для многих людей работать из дома — тяжело. Вы представляете, каково пожилым несколько лет одним сидеть дома? Это еще сложнее. Мы обратились к соседям. Сказали, пожалуйста, вы же знаете, что рядом человек живет один. Хоть раз в неделю позвоните, спросите, как дела", — говорит он.

Интервью по Skype

Управа не только помогает словом, но и средством дезинфекции. Теперь 5-литровые канистры будут распределять между квартирными товариществами. Для этого нужно связаться с управой по телефону или э-почте, договориться о времени приезда за жидкостью. Приехать к Нийне, 2, зайти в открытую дверь, где вас будут ждать сотрудники — они выдадут вам канисты. Потом выйти из другой двери. "Дезинфицировать поверхности в подъездах очень важно, ведь заразиться можно и в лифте, и на лестнице", — добавил центрист.