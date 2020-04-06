ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Раймонд Кальюлайд про пиар во время ЧП, важную роль оппозиции и помощь соцдемов в кризис

Как сейчас работает парламент? На работу в Рийгикогу нужно приходить?

Да. Большой зал парламента не может работать в электронном виде. Есть рабочая группа, которая решает этот вопрос. В будущем может возникнуть ситуация, когда большинство членов Рийгикогу будут на карантине и не смогут голосовать. Но сейчас это маловероятно.

Вы ходите на встречи или сидите дома?

Я ни с кем не встречаюсь. Еще до начала ЧП понял, что нужно избегать контактов с людьми. С мамой и другими близкими созваниваюсь по телефону или по Skype. Я привык общаться по компьютеру, еще когда был предпринимателем, было много дискуссий через интернет. Честно, видеоконференции часто намного эффективней, чем обычные встречи.

Даже в магазин не ходите?

Нет. Мы заказываем через интернет. Сейчас проблемы с доставкой из обычных продуктовых магазинов. Нашли маленькие лавки, заказываем оттуда. В целом, проблема с доставкой серьезная.

1 апреля вы попросили написать вам письмо — ”Как вы справляетесь с кризисом”. Поступили ли уже сообщения и какие истории вас удивили больше всего?

Очень много писем пришло. Меня в данный момент ничего не удивляет. До какой-то степени проблема в том, что политики далеки от жизни людей, которые получают минимальную или среднюю зарплату, от тех, кто ездит на работу на автобусе, кто не может отложить все и работать удаленно. Многие медсестры не могут сказать, что будут брать анализы крови по Skype.

Много писем про то, что человека хотят сократить, сокращают или от него хотят избавиться — требуют написать увольнительную по собственному желанию. Это один круг людей, я ожидал меньше писем на эту тему. Второй круг — те, кто работают, но понимают, что нынешний пакет экономической помощи для них не предусмотрен. Это дизайнеры, рекламщики, творческие люди с OÜ или FIE.

Как вы, будучи членом комиссии по иностранным делам в Рийгикогу, сможете им помочь?

Через фракцию Социал-демократической партии. У меня очень компетентные коллеги из разных комиссий. Я думаю, правящей коалиции стоит обратить внимание на все предложения, даже от оппозиции. В данный момент нет разницы, из оппозиции ты или нет. Ко всем надо прислушиваться.