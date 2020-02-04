ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Кристина Каллас: ”русские пришли” — в эстонской речи это звучит очень часто

Всю прошлую неделю я была в Латвии. Сейчас занимаюсь изучением образования национальных меньшинств в странах Балтии. Также преподаю политологию в Нарве и в Тарту.

У меня сейчас 50% времени занимает политика и 50% — научная работа. В партии самое главное — выстроить организацию. До выборов у нас было только 4 месяца, летом мы отдыхали и с осени потихоньку продолжаем. Строим региональные организации, я была с официальным визитом в Вильянди, на Сааремаа, в Ида-Вирумаа. Ищем человека, который будет заниматься коммуникацией партии, общаться со СМИ.

Есть такое ощущение, что сейчас из Eesti 200 только вам интересно заниматься политикой.

У нас в партии нет профессиональных политиков. Люди занимаются бизнесом, работают на своих местах. Прийт Аламяэ руководит огромной корпорацией (Nortal AS, — прим. ред.). У него нет времени писать пресс-релизы, но он участвует в собраниях. Я единственный человек, кто получает зарплату от партии.

Сколько получаете?

1400 евро в месяц. Наверное, меньше всех среди других лидеров партий. Это для меня не карьера, а моя миссия, которую я продвигаю. Я хочу, чтобы в Эстонии были изменения. Какая зарплата — второстепенный момент.

Вашей политической силе в год государство выделяет 100 000 евро. В партии сейчас все хорошо с деньгами? Ищете спонсоров?

Мы сейчас не привлекаем инвесторов. Сейчас это не так важно. Тратить деньги в межвыборный период не нужно. Люди работают в штабах бесплатно, на энтузиазме. Деньги на ручки и листовки не тратим, если что-то делаем, то это, в основном, реклама в Facebook.