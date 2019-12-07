ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Известный фэшн-фотограф Винсент Питерс рассказал, почему актрис снимать лучше, чем моделей

По какому принципу ты отобрал фотографии для этой выставки?

Процесс выбора — он всегда очень интуитивный. Но если честно, когда я сейчас смотрю на это все, я даже не знаю, почему выбрал именно эти снимки. Мы иногда снимаем на свои смартфоны под сотню фотографий одной вещи, и потом только одну из них считаем красивой, но это очень сложно объяснить — это просто западает в душу, находит отклик в сердце.

При изучении твоих работ возникает небольшое чувство меланхолии. Что ты об этом думаешь?

Это хорошо. Я пытаюсь смотреть на свои фотографии как на музыку, и та музыка, которую я бы выбрал, медленная и сентиментальная, не громкая.

Есть ли сейчас в индустрии давление подстраиваться под мейнстрим?

Каждую секунду. Ты не представляешь, что это за борьба! И тебя за это наказывают. Если ты не в тренде, то тебе говорят: без проблем, мы найдем кого-нибудь другого. Иногда есть люди, которых очень хочется заснять — и я знаю, что я отлично их сниму. Но они хотят, чтобы они были веселыми, в цвете, улыбались. Но это не то, что я делаю.

Иногда я теряю возможность снять очень интересных людей, потому что решаю придерживаться своего стиля. Но в конце концов, это моя правда.

Foto: Andrei Danilo

Кто же эти люди, которых ты хочешь снять?