07.12.2019, 09:10

ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Известный фэшн-фотограф Винсент Питерс рассказал, почему актрис снимать лучше, чем моделей


Андрей Данило
Редактор
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ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Известный фэшн-фотограф Винсент Питерс рассказал, почему актрис снимать лучше, чем моделей
Foto: Andrei Danilo

5 декабря в галерее Fotografiska открылась выставка немецкого фотографа Винсента Питерса ”Свет изнутри”. Питерс прибыл в Таллинн на открытие своей выставки и рассказал RusDelfi о мейнстриме, о том, что его вдохновляет и о разнице между моделями и актрисами.

По какому принципу ты отобрал фотографии для этой выставки?

Процесс выбора — он всегда очень интуитивный. Но если честно, когда я сейчас смотрю на это все, я даже не знаю, почему выбрал именно эти снимки. Мы иногда снимаем на свои смартфоны под сотню фотографий одной вещи, и потом только одну из них считаем красивой, но это очень сложно объяснить — это просто западает в душу, находит отклик в сердце.

При изучении твоих работ возникает небольшое чувство меланхолии. Что ты об этом думаешь?

Это хорошо. Я пытаюсь смотреть на свои фотографии как на музыку, и та музыка, которую я бы выбрал, медленная и сентиментальная, не громкая.

Есть ли сейчас в индустрии давление подстраиваться под мейнстрим?

Каждую секунду. Ты не представляешь, что это за борьба! И тебя за это наказывают. Если ты не в тренде, то тебе говорят: без проблем, мы найдем кого-нибудь другого. Иногда есть люди, которых очень хочется заснять — и я знаю, что я отлично их сниму. Но они хотят, чтобы они были веселыми, в цвете, улыбались. Но это не то, что я делаю.

Иногда я теряю возможность снять очень интересных людей, потому что решаю придерживаться своего стиля. Но в конце концов, это моя правда.

Foto: Andrei Danilo

Кто же эти люди, которых ты хочешь снять?

Я все еще хочу снять Мика Джаггера. Многие из этих людей уже становятся старыми. Было бы здорово сфотографировать Папу Римского! Я думал о том, чтобы снять Софи Лорен, потому что я недавно прочитал ее интервью. Ведь на съемках знакомишься с людьми. Тут важно то, с кем хочется поговорить, с кем будет интересно провести день и как они поведут себя перед твоей камерой. Это непрерывный процесс, что-то незаконченное.

Кого тебе больше нравится снимать: моделей или актрис?

Я предпочитаю снимать актрис, потому что они привносят в съемку свою историю, свой характер. Это намного сложнее, тут меньше свободы. С моделью же можно делать съемку, которую сам хочешь, нужно самому все придумывать. Это похоже вот на что: когда сам создаешь съемочную площадку, то получаешь именно то, что хочешь — но не больше; а когда едешь снимать на местности, то делаешь открытия — о, какой угол! а этот! — но ты не знаешь, что ты там получишь. Вот и с актрисами так.

Что тебя сейчас больше всего вдохновляет?

Меня очень сильно вдохновляет живопись и, конечно же, кино. Итальянские и французские фильмы 60-х годов очень глубоко засели внутри меня. Но в конце концов вдохновением должен быть человек, который в этот момент находится перед тобой, кто бы то ни был. Хоть дама из Таллинна, хоть актриса из Голливуда. Нужно найти общий язык с человеком. Везде можно сделать хорошую фотографию — ее нужно просто найти.

Что касается Таллинна, он тебя хоть как-то вдохновил?

Прекрасное место, я очень впечатлен. В Старом городе я видел места, где можно даже снимать фильмы.

Подходит для твоих будущих съемок?

Несомненно! Конечно, пришлось бы привезти сюда кучу людей для этого. Эти маленькие деревянные дома… У всего этого есть колорит. Выглядит как съемочная площадка.

Винсент Питерс родился в 1969 году в Бремен, Германия. В двадцать лет он переехал в Нью-Йорк, где начал работать ассистентом фотографа. Через какое-то время он переехал назад в Европу, и с 1999 года началась его карьера фэшн-фотографа. Уже вскоре он фотографировал такие бренды как Miu Miu, Yves Saint Laurent и всемирные кампании Bottega Veneta. Со временем этот список только пополнялся, также Питерс сотрудничал с такими крупными домами моды как Dior, Louis Vuitton, Hugo Boss, Emporio Armani, L’Oréal, Lancôme, Nike и Levi's.

Выставка ”Свет изнутри” будет представлена в Fotografiska Tallinn с 6 декабря по 16 февраля.

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