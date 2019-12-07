ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Известный фэшн-фотограф Винсент Питерс рассказал, почему актрис снимать лучше, чем моделей

Я все еще хочу снять Мика Джаггера. Многие из этих людей уже становятся старыми. Было бы здорово сфотографировать Папу Римского! Я думал о том, чтобы снять Софи Лорен, потому что я недавно прочитал ее интервью. Ведь на съемках знакомишься с людьми. Тут важно то, с кем хочется поговорить, с кем будет интересно провести день и как они поведут себя перед твоей камерой. Это непрерывный процесс, что-то незаконченное.
Кого тебе больше нравится снимать: моделей или актрис?
Я предпочитаю снимать актрис, потому что они привносят в съемку свою историю, свой характер. Это намного сложнее, тут меньше свободы. С моделью же можно делать съемку, которую сам хочешь, нужно самому все придумывать. Это похоже вот на что: когда сам создаешь съемочную площадку, то получаешь именно то, что хочешь — но не больше; а когда едешь снимать на местности, то делаешь открытия — о, какой угол! а этот! — но ты не знаешь, что ты там получишь. Вот и с актрисами так.
Что тебя сейчас больше всего вдохновляет?
Меня очень сильно вдохновляет живопись и, конечно же, кино. Итальянские и французские фильмы 60-х годов очень глубоко засели внутри меня. Но в конце концов вдохновением должен быть человек, который в этот момент находится перед тобой, кто бы то ни был. Хоть дама из Таллинна, хоть актриса из Голливуда. Нужно найти общий язык с человеком. Везде можно сделать хорошую фотографию — ее нужно просто найти.
Что касается Таллинна, он тебя хоть как-то вдохновил?
Прекрасное место, я очень впечатлен. В Старом городе я видел места, где можно даже снимать фильмы.
Подходит для твоих будущих съемок?
Несомненно! Конечно, пришлось бы привезти сюда кучу людей для этого. Эти маленькие деревянные дома… У всего этого есть колорит. Выглядит как съемочная площадка.
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