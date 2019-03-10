ИНТЕРВЬЮ | Ольга Иванова покинула большую политику из-за смертей матери и дяди

Как проходит работа в Рийгикогу?
В Рийгикогу ты только лишь для того, чтобы сидеть, как олух, и нажимать на кнопочки для голосования. Никакой инициативы от тебя не ждут.
О тебе мало что известно. Eesti Ekspress писал, что ты родом из богатой семьи. Это так?
Я из совершенно простой семьи — русской семьи, русской школы. Мой отец был шахтером, позже она стал руководителем отдела на шахте. Моя мама по образованию химик, но работала администратором в санатории в Тойла.
СМИ писали, что ты — любимица Эдгара Сависаара. Что ты об этом думаешь?
Я не считаю, что я его любимица. Да, он меня много поддерживал, когда я была старейшиной Ласнамяэ, он поддерживал мои инициативы. Например, проведение Дня Ласнамяэ на Певческом поле было моей идеей, и он ее поддержал. Но, естественно, это был еще его избирательный округ, и у него были там свои интересы.
[…] Стоит признать, что с ним было очень сложно работать. У него резкий характер и он сверхэмоционален. Он обязательно работал и по выходным, и те, кто были в партии, тоже были обязаны работать в свои свободные дни. Он мог тебе позвонить без разницы в какой день и время. Он из каждой возможной ситуации выжимал по максимуму.
На примере Сависаара я поняла, как важно обращать внимание на свою семью и близких. Не стоит забывать, кто в твоей жизни действительно важен. Все приходит и уходит, но те люди, что с тобой рядом — это единственное богатство.
Когда ты его последний раз видела?
Давно. В прошлом году. Все время что-то мешало — личные проблемы, рождественские праздники, путешествие… Он недавно звонил мне, но я еще не успела ему перезвонить. Обязательно это сделаю.
Ты никогда не рассказывала о своей частной жизни. Кто твой муж?
Комментаторы Delfi называли меня матерью-одиночкой. [Смеется] Мой муж — не общественный деятель. Его не знали раньше, и не нужно никому знать и сейчас.