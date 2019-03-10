10.03.2019, 09:31

ИНТЕРВЬЮ | Ольга Иванова покинула большую политику из-за смертей матери и дяди

"с Сависааром было очень сложно работать"
rus.delfi.ee
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OLGA IVANOVA
OLGA IVANOVAFoto: Kristjan Lepp

Ольга Иванова (34), некогда доверенное лицо Эдгара Сависаара, депутат Рийгикогу и старейшина Ласнамяэ после смертей матери и дяди переосмыслила свою жизнь. В интервью Kroonika Иванова утверждает, что работа в парламенте — одна из самых пустых и бессмысленных, поэтому на этих выборах она не баллотировалась в Рийгикогу.

Ты была активна в политике больше десяти лет. Почему ты решила уйти?

Прошлый год был самым ужасным в моей жизни — я потеряла маму после очень тяжелой и быстро прогрессировавшей болезни (рак — прим. ред). Из-за истории со своей мамой я увидела, что наша система здравоохранения находится на очень низком уровне. Я считаю, что [врачи] сделали несколько ошибок. Один другой врач позже сказал, что это была ошибка системы, и мама могла бы быть сейчас еще жива. Да, возможно, что она бы прожила еще лишь пару лет, но она бы смогла провести их с нами. Ей было всего 59 лет. […] А из-за неправильной диагностики мой отец 30 декабря потерял брата.

Как это все повлияло на твои рабочие планы?

Мое решение не баллотироваться на выборах в Рийгикогу в некоторой степени вызвано этими событиями. Это заставило меня серьезно задуматься о том, что в жизни самым важным являются близкие тебе люди, и спросить себя, стоит ли тратить свое время не бессмысленные вещи.

Я стала думать о том, что я пошла на работу, когда моему ребенку было всего пять месяцев — стоило ли это того? Теперь мне кажется, что это было несправедливо в отношении ребенка, ему все же нужно от матери больше внимания и заботы. […] Если раньше для меня была очень важна идеология, идея, которая меня мотивировала, то теперь это семья.

Раньше мне казалось, что важно пойти в политику, в парламент, что-то изменить, принят там важные и правильные решения, то теперь я вижу, что это утопия…

Как проходит работа в Рийгикогу?

В Рийгикогу ты только лишь для того, чтобы сидеть, как олух, и нажимать на кнопочки для голосования. Никакой инициативы от тебя не ждут.

О тебе мало что известно. Eesti Ekspress писал, что ты родом из богатой семьи. Это так?

Я из совершенно простой семьи — русской семьи, русской школы. Мой отец был шахтером, позже она стал руководителем отдела на шахте. Моя мама по образованию химик, но работала администратором в санатории в Тойла.

СМИ писали, что ты — любимица Эдгара Сависаара. Что ты об этом думаешь?

Я не считаю, что я его любимица. Да, он меня много поддерживал, когда я была старейшиной Ласнамяэ, он поддерживал мои инициативы. Например, проведение Дня Ласнамяэ на Певческом поле было моей идеей, и он ее поддержал. Но, естественно, это был еще его избирательный округ, и у него были там свои интересы.

[…] Стоит признать, что с ним было очень сложно работать. У него резкий характер и он сверхэмоционален. Он обязательно работал и по выходным, и те, кто были в партии, тоже были обязаны работать в свои свободные дни. Он мог тебе позвонить без разницы в какой день и время. Он из каждой возможной ситуации выжимал по максимуму.

На примере Сависаара я поняла, как важно обращать внимание на свою семью и близких. Не стоит забывать, кто в твоей жизни действительно важен. Все приходит и уходит, но те люди, что с тобой рядом — это единственное богатство.

Когда ты его последний раз видела?

Давно. В прошлом году. Все время что-то мешало — личные проблемы, рождественские праздники, путешествие… Он недавно звонил мне, но я еще не успела ему перезвонить. Обязательно это сделаю.

Ты никогда не рассказывала о своей частной жизни. Кто твой муж?

Комментаторы Delfi называли меня матерью-одиночкой. [Смеется] Мой муж — не общественный деятель. Его не знали раньше, и не нужно никому знать и сейчас.

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