ИНТЕРВЬЮ | Ольга Иванова покинула большую политику из-за смертей матери и дяди

Ты была активна в политике больше десяти лет. Почему ты решила уйти?

Прошлый год был самым ужасным в моей жизни — я потеряла маму после очень тяжелой и быстро прогрессировавшей болезни (рак — прим. ред). Из-за истории со своей мамой я увидела, что наша система здравоохранения находится на очень низком уровне. Я считаю, что [врачи] сделали несколько ошибок. Один другой врач позже сказал, что это была ошибка системы, и мама могла бы быть сейчас еще жива. Да, возможно, что она бы прожила еще лишь пару лет, но она бы смогла провести их с нами. Ей было всего 59 лет. […] А из-за неправильной диагностики мой отец 30 декабря потерял брата.

Как это все повлияло на твои рабочие планы?

Мое решение не баллотироваться на выборах в Рийгикогу в некоторой степени вызвано этими событиями. Это заставило меня серьезно задуматься о том, что в жизни самым важным являются близкие тебе люди, и спросить себя, стоит ли тратить свое время не бессмысленные вещи.

Я стала думать о том, что я пошла на работу, когда моему ребенку было всего пять месяцев — стоило ли это того? Теперь мне кажется, что это было несправедливо в отношении ребенка, ему все же нужно от матери больше внимания и заботы. […] Если раньше для меня была очень важна идеология, идея, которая меня мотивировала, то теперь это семья.

Раньше мне казалось, что важно пойти в политику, в парламент, что-то изменить, принят там важные и правильные решения, то теперь я вижу, что это утопия…