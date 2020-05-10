ИНТЕРВЬЮ | Константин Эггерт: руководство Китая в долгу перед всем миром за 200 000 погибших от коронавируса

Прогнозы на возможность коллективного отпора Китая пессиместические, это ясно по реакции Европейского союза на китайский вызов: попытки сгладить ситуацию, найти якобы компромиссное решение (а в данном случае любое компромиссное решение работает на Пекин), отказ посмотреть в лицо реальной опасности.
Я думаю, что в Европейском союзе по этому поводу будет довольно серьезный раскол, потому что речь идет не только о пандемии: если невозможно доверять Китаю в таких вопросах — глобальных вопросах жизни и смерти, то, значит, китайскому руководству нельзя доверять ни в чем, вообще.
Известно, что спецслужбы балтийских стран, а также стран центральной и восточной Европы, уже не первый год в своих ежегодных докладах, указывают не только на Россию, но на Китай, как на главный источник вызовов и опасности. К сожалению, таких публичных заявлений из Парижа или Берлина, мы не слышим. Поэтому с самого начала единый западный фронт сдерживания Китая подорван отсутствием единства.
Кроме того, Китай, конечно же, бросит сотни миллионов на покупку влияния и международный пиар, для того, чтобы как-то облагородить свой неприглядный сегодняшний образ. В этом ему будут способствовать не только международные пиар-компании, купленные политики и неправительственные организации, а также какая-то часть большого бизнеса, который, посчитав расходы и убытки, придет к выводу, что сохранять тесные бизнес-связи с Китаем для них важно.
Однако, с другой стороны, у меня есть надежды именно на бизнес и на взаимопонимание между бизнесом и правительствами, особенно в таких странах, как Канада, Соединенные Штаты и Великобритания. Нынешний кризис показал: во-первых, переносить массив производства в Китай, означает ставить себя в зависимость от Китая в опасное время, как это случилось с коронавирусом, во-вторых, учитывая возможность пандемии (а все последнии пандемии SARS происходили из Китая), рисковать своим производством никто не захочет, и, в-третьих, стоимость рабочих рук в Китае все эти годы повышалась.
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