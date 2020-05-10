ИНТЕРВЬЮ | Константин Эггерт: руководство Китая в долгу перед всем миром за 200 000 погибших от коронавируса

Китай превратил пандемию коронавируса в мощный пиар-проект. Многие люди, которые как-то связаны с Китаем, или живут там, повторяют, что весь мир в долгу перед Китаем. Как Вы считаете, мир действительно должен Китаю или наооборот?

Это Китай в долгу перед всем миром. По мере того как мы будем узнавать все больше о том, как началась эта пандемия, все меньше будет оставаться сомнений, что именно китайское руководство мы должны ”благодарить” за больше, чем двести тысяч смертей. За остановку мировой экономики нужно сказать ”спасибо” китайскому Политбюро и лично товарищу Си Цзиньпиню.

Ключевым доказательством вины Китая в разразившейся пандемии стала публикация в австралийской газете выжимок совместного доклада ”Пяти глаз” — организации англоязычных стран (Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США), с предварительным расследованием того, как возник коронавирус, и, самое главное, как китайское руководство с начала декабря скрывало факт распространения вируса, закрывало рты врачам и активистам, ктоорые пытались сообщить об этом миру.

Руководство Китая фактически поставило под угрозы миллионы жизней, утверждая до середины января, что вирус не передается от человека к человеку. Помимо прочего, используя свой контроль над ВОЗ, китайское руководство не только ввело в заблуждение весь мир, но и до сих пор пытается отвлечь внимание всего мира от попыток понять и разобраться, что же произошло на самом деле. Известны случаи, когда китайские лаборатории отказывались выдавать материалы для анализа лабораториям других стран. В этом нет ничего удивительного; китайская диктатура ведет себя так, как вела себя всегда.

Обычно во всем виноват Путин или Трамп, но этот раз виноват Китай. Как Вы считаете, возможно ли введение каких-либо санкций против Китая и нужно ли это? Можно ли заставить Китай платить?

Проведение более жесткой линии в отношении Китая и попытка каким-то образом наказать китайское руководство, была бы очень уместна. На сегодняшний день есть только одна такая акция — это временная заморозка правительством США финансирования ВОЗ, которая, как мы сегодня понимаем, оказалась под полным контролем пекинского Политбюро.