ИНТЕРВЬЮ | Хирург PERH рассказал, как заболел коронавирусом и как проводит карантин

Утром в понедельник я получил ответ, что пробы на всей панели вирусов были негативными. Ни гриппа, ни парагриппа. Против гриппа я на всякий случай вакцинирован. Так как симптомы вируса были, мы с супругой решили сделать тест на коронавирус, на всякий случай. Я связался с инфекционистом больницы, заявившим, что сейчас в больнице утверждают: при появлении симптомов заболевания сидите дома, тестирование не проводят. Тесты предусмотрены для пациентов с тяжелыми симптомами. Если хочу сдать анализы, то у меня есть два варианта: скорая помощь или семейный врач. Мы организовали сдачу пробы на коронавирус через центр семейных врачей, договорились с сотрудником Synlab, что приеду к ним и на стоянке сдам анализ. В нашем с супругой случае речь идет о медработниках и важно понимать, с чем имеешь дело.

Хотя уже в понедельник было ясно, что на всякий случай мы должны изолироваться, позднее пришло подтверждение, что проба на коронавирус была положительная. В моем случае вирус начался относительно скромно и не напоминал известные на сегодня основные симптомы коронавируса.

Как вы себя чувствуете, проявились ли основные симптомы или болезнь протекала бессимптомно?

Скорее, с небольшими симптомами, кашель и жар пока не появились. Когда чувствую озноб, ставлю градусник и температура нормальная. Насморк тоже небольшой, не нужно с носовым платком в рукаве ходить. Все протекает достаточно скромно.

Есть ли улучшение самочувствия за 10 дней?

Если говорить о течении болезни, то головные боли, боли в мышцах, в глазных яблоках были волнами, с часами без симптомов. Интересная вещь произошла на седьмой день, когда абсолютно пропало ощущение вкуса и запаха. На сегодня я не совсем здоров, но и хуже мне не стало. Состояние спокойное и стабильное.

Есть ли у вас подозрения, где вы могли заразиться коронавирусом?

Конечно, каждый человек, особенно врач, узнав, что он заражен, начинает думать, с кем он контактировал. Если отмотать время назад, то я помню, что в понедельник у меня на приеме был 52-летний пациент, он вошел в маске и часто кашлял. Это был плановый пациент с жалобой на руку. Несколько недель назад у нас в ЭМО ему поставили диагноз гриппа типа А. Однако, как врач, могу сказать, что одно заболевание не исключает другое, и на коронавирус его не проверяли.

Известно ли вам, заразили ли вы кого-то?