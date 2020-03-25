ИНТЕРВЬЮ | Хирург PERH рассказал, как заболел коронавирусом и как проводит карантин

Именно это был второй вопрос, который я задавал себе. К счастью, контактов было немного, но я беспокоился об одном пациенте, которого оперировал в четверг. При таком близком контакте я наверняка мог его заразить. К счастью, его тест был негативным.
Как насчёт семьи и близких?
К счастью, у семьи нет симптомов, никто не болеет. Есть небольшие симптомы, как боль в груди, но нет насморка, кашля, жара. Супруга чувствует боль в мышцах и головную боль.
Не видите необходимость проверить членов семьи?
Мы думали об этом, но поскольку тестирование не меняет нашего поведения и возвращения на работу, практической необходимости нет. Скорее, у меня есть медицинский интерес, что если семья из шести человек самоизолирована в квартире, то все, вероятно, заразятся вирусом. В тестировании нет необходимости. Тем не менее мы строго следуем предписаниям по изоляции.
Каков был опыт изоляции по прошествии 10 дней? Можете дать совет или инструкцию о том, как справиться?
Опыт был интересным, потому что наша семья никогда не была в таком тесном контакте и так долго. У каждого всегда свои дела и занятия. Сложный вызов - удержать команду вместе. Конечно, есть небольшие наблюдения, которые интересно со стороны проанализировать. Мой совет — каждому найти свой досуг, на который при обычной жизни не хватает времени, читать, учиться. Естественно, стоит помнить, что болеющий человек при плохом самочувствии должен отдыхать и избегать действий, истощающих энергоресурсы.
В том числе, например, Skype-совещания с коллегами на стрессовую тему, даже если это можно с больничной койки сделать?
Да, потому что, на самом деле, деятельность мозга также является энергоёмкой, и, скорее, следует избегать действий, требующих глубоких обдумываний. Не нужно дополнительного стресса. Призываю всех заболевших больше спать, отдыхать и сохранять энергию для борьбы с болезнью.
Как вы относитесь к выходу на улицу? Здесь есть разные мнения, некоторые считают, что находиться недолго на улице в ночное время никому не повредит.
Нет никаких инструкций от Департамента здоровья, но как врач, наблюдающий за действием инфекции, я считаю, что пациента не следует держать в комнате 24/7. Я лично выхожу раз в день на воздух. Я выезжаю на машине в лес, выгуливаю собаку. Я не верю, что это значительно увеличивает риск заражения. Поэтому, если у человека есть такая возможность, не используя общественный транспорт, выйти на улицу, воспользуйтесь ею.
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