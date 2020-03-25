25.03.2020, 16:01

ИНТЕРВЬЮ | Хирург PERH рассказал, как заболел коронавирусом и как проводит карантин

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Telk EMO ees 14.03.2020
Telk EMO ees 14.03.2020Foto: Andres Putting

На сайте Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) 23 марта было опубликовано интервью со старшим врачом и хирургом сосудистой хирургии доктором Тийтом Кивистиком, в настоящий момент болеющим дома.

Как вы заболели, каковы были первые симптомы и как развивалось заболевание?

Первые симптомы появились 10 дней назад, и я не сразу распознал их как симптомы. В четверг я пошел на работу, чтобы провести две запланированные операции, и у меня уже во время первой операции была головная боль. У людей бывает головная боль, особенно, если предыдущий день был напряженный. Но когда во время второй операции я почувствовал боль в мышцах, у меня уже прозвучал звоночек, что это может быть вирус. Поскольку коронавирус является такой актуальной темой, в свете этого персоналу больницы были даны конкретные указания: при появлении симптомов вируса оставайтесь дома. Так я решил в 14 часов, проведя операцию, что мне нужно как можно быстрее покинуть больницу. Проходя через отделение, померил температуру, но жара не было. Ни кашля, ни насморка. Все симптомы были неспецифические и не указывали на COVID-19.

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Так как супруга — мой семейный врач, у меня была возможность сделать анализы на вирус уже на следующий день. Взяли образцы из носоглотки и проанализировали их по тому набору вирусов, какие сейчас есть по данным Департамента здоровья. Семейным врачам предоставлена возможность делать 10 обследований в месяц бесплатно. Поскольку анализ был сдан в пятницу утром, ответы должны были прийти в понедельник. Ни насморка, ни кашля, ни жара не появилось, и я воспринял это заболевание как обычный грипп. Конечно, я проинформировал свое начальство по телефону в четверг, что ухожу с работы раньше из-за симптомов вируса.

Утром в понедельник я получил ответ, что пробы на всей панели вирусов были негативными. Ни гриппа, ни парагриппа. Против гриппа я на всякий случай вакцинирован. Так как симптомы вируса были, мы с супругой решили сделать тест на коронавирус, на всякий случай. Я связался с инфекционистом больницы, заявившим, что сейчас в больнице утверждают: при появлении симптомов заболевания сидите дома, тестирование не проводят. Тесты предусмотрены для пациентов с тяжелыми симптомами. Если хочу сдать анализы, то у меня есть два варианта: скорая помощь или семейный врач. Мы организовали сдачу пробы на коронавирус через центр семейных врачей, договорились с сотрудником Synlab, что приеду к ним и на стоянке сдам анализ. В нашем с супругой случае речь идет о медработниках и важно понимать, с чем имеешь дело.

Хотя уже в понедельник было ясно, что на всякий случай мы должны изолироваться, позднее пришло подтверждение, что проба на коронавирус была положительная. В моем случае вирус начался относительно скромно и не напоминал известные на сегодня основные симптомы коронавируса.

Как вы себя чувствуете, проявились ли основные симптомы или болезнь протекала бессимптомно?

Скорее, с небольшими симптомами, кашель и жар пока не появились. Когда чувствую озноб, ставлю градусник и температура нормальная. Насморк тоже небольшой, не нужно с носовым платком в рукаве ходить. Все протекает достаточно скромно.

Есть ли улучшение самочувствия за 10 дней?

Если говорить о течении болезни, то головные боли, боли в мышцах, в глазных яблоках были волнами, с часами без симптомов. Интересная вещь произошла на седьмой день, когда абсолютно пропало ощущение вкуса и запаха. На сегодня я не совсем здоров, но и хуже мне не стало. Состояние спокойное и стабильное.

Есть ли у вас подозрения, где вы могли заразиться коронавирусом?

Конечно, каждый человек, особенно врач, узнав, что он заражен, начинает думать, с кем он контактировал. Если отмотать время назад, то я помню, что в понедельник у меня на приеме был 52-летний пациент, он вошел в маске и часто кашлял. Это был плановый пациент с жалобой на руку. Несколько недель назад у нас в ЭМО ему поставили диагноз гриппа типа А. Однако, как врач, могу сказать, что одно заболевание не исключает другое, и на коронавирус его не проверяли.

Известно ли вам, заразили ли вы кого-то?

Именно это был второй вопрос, который я задавал себе. К счастью, контактов было немного, но я беспокоился об одном пациенте, которого оперировал в четверг. При таком близком контакте я наверняка мог его заразить. К счастью, его тест был негативным.

Как насчёт семьи и близких?

К счастью, у семьи нет симптомов, никто не болеет. Есть небольшие симптомы, как боль в груди, но нет насморка, кашля, жара. Супруга чувствует боль в мышцах и головную боль.

Не видите необходимость проверить членов семьи?

Мы думали об этом, но поскольку тестирование не меняет нашего поведения и возвращения на работу, практической необходимости нет. Скорее, у меня есть медицинский интерес, что если семья из шести человек самоизолирована в квартире, то все, вероятно, заразятся вирусом. В тестировании нет необходимости. Тем не менее мы строго следуем предписаниям по изоляции.

Каков был опыт изоляции по прошествии 10 дней? Можете дать совет или инструкцию о том, как справиться?

Опыт был интересным, потому что наша семья никогда не была в таком тесном контакте и так долго. У каждого всегда свои дела и занятия. Сложный вызов - удержать команду вместе. Конечно, есть небольшие наблюдения, которые интересно со стороны проанализировать. Мой совет — каждому найти свой досуг, на который при обычной жизни не хватает времени, читать, учиться. Естественно, стоит помнить, что болеющий человек при плохом самочувствии должен отдыхать и избегать действий, истощающих энергоресурсы.

В том числе, например, Skype-совещания с коллегами на стрессовую тему, даже если это можно с больничной койки сделать?

Да, потому что, на самом деле, деятельность мозга также является энергоёмкой, и, скорее, следует избегать действий, требующих глубоких обдумываний. Не нужно дополнительного стресса. Призываю всех заболевших больше спать, отдыхать и сохранять энергию для борьбы с болезнью.

Как вы относитесь к выходу на улицу? Здесь есть разные мнения, некоторые считают, что находиться недолго на улице в ночное время никому не повредит.

Нет никаких инструкций от Департамента здоровья, но как врач, наблюдающий за действием инфекции, я считаю, что пациента не следует держать в комнате 24/7. Я лично выхожу раз в день на воздух. Я выезжаю на машине в лес, выгуливаю собаку. Я не верю, что это значительно увеличивает риск заражения. Поэтому, если у человека есть такая возможность, не используя общественный транспорт, выйти на улицу, воспользуйтесь ею.

Тогда, я думаю, нужно отправиться в лес, где нет туристических маршрутов. Многие жалуются, что на популярных тропах здоровья так же многолюдно, как в автобусе в час пик.

Конечно, люди разные, и, как показывает болезнь, клинические симптомы разные. Я, конечно, не призываю людей, которые страдают от тяжелого открытого насморка, постоянно кашляют и чихают. Они могут оставаться в пределах дома. Однако, если нет открытых источников распространения вируса, через которые он попадает в окружение, разумно раз в день, находясь на карантине, выходить на улицу.

Мы были на карантине только 10 дней, но если посмотреть на тех, кто провел в изоляции уже 2 месяца, то психологические и психические проблемы становятся очевидными уже через пару недель нахождения дома. Истинное значение изоляции мы сможем узнать, если дела ухудшатся.

Что ваш дальнейший план предусматривает, когда вернуться к обычной жизни и на работу?

Что касается возвращения на работу, то у больницы четкие правила, хотя тестирования для возвращающихся сотрудников не планируется. Если заболевание длилось две недели, если повышенной температуры не было в течение 48 часов и в течение 24 часов не было симптомов вирусного заболевания, можно возвращаться на работу. Конечно, возвращение на работу легче для тех, кто может доказать, что преодолел болезнь. Я также склонен полагать, что мы выработаем иммунитет к коронавирусу и, если верить, что у обследованных пациентов через две недели фактически нет жизнеспособного вируса, то я не вижу опасности для окружающих от возврата на работу.

Однако, есть другая тема с теми, кто был в контакте на карантине и не переболел коронавирусом, они могут быть потенциальными распространителями.

Что касается иммунитета, то есть информация из довольно авторитетных источников о том, что в Азии есть единичные случаи, когда люди переболели коронавирусом дважды.

Сейчас мы можем только предполагать. Доказательства действительно очень противоречивые, и, очевидно, это отдельные случаи. Также следует иметь в виду, что текущие тесты также оказались ложнопозитивными и ложнонегативными, поэтому в этих отдельных случаях мы не знаем, заболевали ли дважды. Факты сомнительной достоверности. Дело может быть в неверных результатах тестирования.

Как вы оцениваете усилия Эстонии по борьбе со вспышкой?

Исходя из своего опыта, я бы не подумал, что заразиться так просто. Меня шокировало, что я врач, не работающий, как говорится, на переднем крае борьбы с пандемией, а, скорее, с менее активными пациентами, относительно быстро заразился коронавирусом. Мы, как врачи, ожидаемо готовые к испытаниям, были не на высоте. Говоря об Эстонии, думаю, мы должны были отреагировать раньше и решительнее, но конечно, все мы сильны задним умом. Для нас это, вероятно, один из первых уроков, с которыми мы в будущем будем сталкиваться.

Департамент здоровья и кризисная комиссия дали конкретные рекомендации о том, как себя вести. Есть ли у вас какие-либо советы, как сохранить здоровье, исходя из вашего опыта?

Я, находясь в изоляции, не знаю, сколько людей в магазинах и других центрах повседневной жизни, и мне сложно дать оценку. Тем не менее, я думаю, что люди должны верить в серьезность ситуации, пристально следить за ней и думать о том, нужно ли мне идти в определенное место и поддерживать физический контакт с людьми. И если идти в продуктовый магазин, то не надо туда идти вместе. Заранее продумать список и после покупки быстро уйти.

Мне кажется, что такой информации может быть больше и чаще напоминать. При правильном поведении мы можем замедлить распространение вируса, что нам и нужно сегодня. Нам нужно время и окно, чтобы цифры не росли слишком быстро.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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