ИНТЕРВЬЮ | Эстонский блогер Лиза Линд рассказала, как зарабатывать в интернете, стать популярной и любить себя

Расскажи немного о себе.

Я родилась в Таллинне. Когда я училась в начальной школе, переехала в Австралию. Потом в 16 лет вернулась в Эстонию. Пошла в эстонскую гимназию. В Австралии я эстонский язык не учила, мне нужно было его вспоминать. После окончания школы взяла перерыв на год — чтобы попутешествовать. Так и появился мой блог в Instagram, примерно в 2016 году. Потом я вернулась и пошла учиться в Таллиннский университет на политолога.

Почему на политолога?

После школы я не пошла сразу в университет, чтобы понять, что мне нравится. Я не хотела совершить ошибку своих одноклассников, которые пошли в университет под влиянием родителей и через полгода его бросили. Я выбирала между психологией и политологией. На психологию не попала, так как плохо сдала вступительные экзамены. Зато поступила на политологию. А когда я узнала, какие предметы изучают будущие психологи — обрадовалась, так как у меня все было интереснее. Сейчас не планирую работать по профессии, есть другие планы и интересы.

Расскажи, как ты поехала путешествовать.

Я закончила школу. Мне было 18 лет. Я взяла чемодан, 4500 евро, билет в одну сторону и одна поехала путешествовать. Домой вернулась через 13 месяцев.

Деньги сама накопила?

Да, сама. Конечно, кажется, что это большая сумма. Но для путешествия длиною в год — очень мало. Я путешествовала очень экстремально. Часто ночевала в хостелах, где было по 20 человек в комнате. В целом это было просто выживанием.

В каких странах ты побывала за тот год?

Мальта, Испания, Италия, Словения, Хорватия, Швейцария, Греция, Австралия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа. Во всех странах была в нескольких городах. В Азию поехали с одними рюкзаками — ко мне присоединилась подруга.

Что главное ты поняла за это время?

Начала другими глазами смотреть на мир. Не везде так хорошо, как в Европе. Иногда мы не понимаем, почему многих жителей третьих стран не интересует, например, глобальное потепление. А когда ты видишь, как они живут, ты понимаешь, что им не до этого. Их обвинять в этом нельзя. У них совсем другие проблемы — как заработать и поесть сегодня.