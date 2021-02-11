ИНТЕРВЬЮ | Эстонский блогер Лиза Линд рассказала, как зарабатывать в интернете, стать популярной и любить себя
Лиза Линд (23) — одна из самых популярных блогеров Эстонии. RusDelfi поговорил с ней о хейтерах, путешествиях и спорте.
Лиза Линд (23) — одна из самых популярных блогеров Эстонии. RusDelfi поговорил с ней о хейтерах, путешествиях и спорте.
Расскажи немного о себе.
Я родилась в Таллинне. Когда я училась в начальной школе, переехала в Австралию. Потом в 16 лет вернулась в Эстонию. Пошла в эстонскую гимназию. В Австралии я эстонский язык не учила, мне нужно было его вспоминать. После окончания школы взяла перерыв на год — чтобы попутешествовать. Так и появился мой блог в Instagram, примерно в 2016 году. Потом я вернулась и пошла учиться в Таллиннский университет на политолога.
Почему на политолога?
После школы я не пошла сразу в университет, чтобы понять, что мне нравится. Я не хотела совершить ошибку своих одноклассников, которые пошли в университет под влиянием родителей и через полгода его бросили. Я выбирала между психологией и политологией. На психологию не попала, так как плохо сдала вступительные экзамены. Зато поступила на политологию. А когда я узнала, какие предметы изучают будущие психологи — обрадовалась, так как у меня все было интереснее. Сейчас не планирую работать по профессии, есть другие планы и интересы.
Расскажи, как ты поехала путешествовать.
Я закончила школу. Мне было 18 лет. Я взяла чемодан, 4500 евро, билет в одну сторону и одна поехала путешествовать. Домой вернулась через 13 месяцев.
Деньги сама накопила?
Да, сама. Конечно, кажется, что это большая сумма. Но для путешествия длиною в год — очень мало. Я путешествовала очень экстремально. Часто ночевала в хостелах, где было по 20 человек в комнате. В целом это было просто выживанием.
В каких странах ты побывала за тот год?
Мальта, Испания, Италия, Словения, Хорватия, Швейцария, Греция, Австралия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа. Во всех странах была в нескольких городах. В Азию поехали с одними рюкзаками — ко мне присоединилась подруга.
Что главное ты поняла за это время?
Начала другими глазами смотреть на мир. Не везде так хорошо, как в Европе. Иногда мы не понимаем, почему многих жителей третьих стран не интересует, например, глобальное потепление. А когда ты видишь, как они живут, ты понимаешь, что им не до этого. Их обвинять в этом нельзя. У них совсем другие проблемы — как заработать и поесть сегодня.
Тебе не страшно было? Молодая девушка путешествует одна по не самым безопасным странам. Что-то может пойти не так…
Нет, я не боялась. Главное — поступать разумно. Опять же, во Вьетнаме я вела себя совсем по-другому, чем здесь. Там я не ходила в украшениях, не красилась, не надевала яркую одежду, не брала с собой много денег, дорогую технику. Ни разу не употребляла алкоголь, не гуляла по ночам в некоторых городах. Если продумать все шаги, то можно себя обезопасить от неприятностей.
В Эстонии не так много блогеров. Кто-то до сих пор не представляет, как можно зарабатывать в Instagram или в YouTube. Ты одна из самых популярных блогеров в Эстонии (40 тысяч подписчиков, — RusDelfi). Расскажи, какой у тебя рабочий график?
У меня каждая неделя разная. Это мне и нравится. Всегда что-то новое. Пару раз в неделю я делаю фотосессии. Если реклама — то придумываю концепцию, обсуждаю ее с рекламодателями. Подбираю место, фотографа, одежду и аксессуары. Потом много времени уходит на обработку фотографий, потом нужно придумать текст, подпись под снимком. Плюс административная сторона — договоры и т.д..
Как тебя находят рекламодатели?
Обычно мне просто пишут, что хотят заказать рекламу. Иногда связываются через агентство. Я ни в каком агентстве не состою, но большие бренды, как, например, Philips или Samsung, работают через местные агентства, которые подбирают блогеров для рекламы.
Сколько у тебя стоит реклама?
Закажите рекламу и узнаете!
Назови три правила успешного блогера.
1. Не забывать, что твои слова влияют на людей. Это ответственность. 2. Делать то, что тебе нравится. Есть мужчина — он рассказывает про прыжки на скакалке. Он стал очень популярным, так как обожает прыгать на скакалке. Если человек любит свое дело, то это привлекает. 3. Нужно давать что-то взамен. Знания, информацию, эмоции. Человек на тебя подписывается, и ты должен что-то отдавать в ответ.
Как набрать 40 000 подписчиков в Instagram?
Сейчас это намного сложнее, чем 5 лет назад. 1. Нужно использовать новые платформы. Например, TikTok. У меня пока нет там аккаунта, но я думаю об этом. Оттуда можно направлять людей на свою основную платформу. 2. Опять же - делать то, что тебе нравится. 3. Держать свою линию. Не менять тему и стиль каждую неделю. Придерживаться своих принципов. Ведь у всех каналов своя аудитория. Я, 23-летняя женщина без детей, не буду рекламировать семейных отдых в СПА. Это нелогично. Раньше я соглашалась на все, но в последние годы четко выбираю, с кем хочу работать, с кем нет. Запросов много.
Ты спортсменка. Это одна из тем твоего блога. Сколько раз ты ходишь в спортивный зал?
5-6 раз в неделю. Я не радикальна в этом вопросе. Если на этой неделе получится 2-3 раза, то ничего страшного, на следующей неделе сделаю больше. Я спокойно к этому отношусь, но стараюсь 5-6 раз в неделю заниматься.
Питание, наверное, у тебя особенное.
Опять же, я не радикальный человек. Я ем все. Главное — ты не должен потреблять больше калорий, чем ты тратишь. Я уже приблизительно знаю, сколько калорий содержит то или иное блюдо.
Что есть нельзя?
Все можно. Повторю, можно есть все, если потреблять калорий меньше, чем ты тратишь. Тебе ведь не обязательно съедать целую пачку чипсов. Можно съесть четверть, чуть-чуть. Завтра съесть немного шоколада. Поэтому я себе ни в чем не отказываю, главное, не злоупотреблять.
Ты можешь съесть целую пачку Lays?
Да, иногда могу. В этом нет ничего страшного. Идеология "Я буду есть только правильную пищу" — не работает. Через две недели ты развернешься на 180 градусов и съешь все. Не нужно себе в этом отказывать, это жизнь. Идеальная фигура — не самое важное. Важно, чтобы ты чувствовал себя хорошо. От этого идет и все остальное.
Ты ешь мясо?
Да.
Алкоголь?
Иногда.
Самое красивое место для фотографий в Эстонии.
Одно из любимых мест — потому что оно не напоминает Эстонию — это карьер Румму. Второе — Саула-Синиалликад. Очень популярное место сейчас. Третье — Старый город. Это уникальное место.
Нужно использовать нашу природу. Недавно снимали на Штромке. Там везде был снег, лед, небольшой туман. Вокруг все белое, небо немного розоватое. Как будто попали на другую планету.
Самый лучший город на земле?
Мне нравятся Тель-Авив, Париж и Таллинн.
Париж многие критикуют. Грязно, много мигрантов, негостеприимно.
Про гостеприимство соглашусь, французы очень своеобразные. Грязно — я бы не сказала. В других крупных городах грязнее. Понятно, что в центре чище, чем на окраине. Так везде.
Куда поехать, если ты нигде не был?
Зависит от интересов. Если человек творческий и любит искусство — в Париж. Нравится проводить время на природе — в Швейцарию. Если любите просто гулять по красивым улочкам и вкусно поесть — в Рим.
У тебя в Instagram довольно откровенные фото. У некоторые считают, что девушки, которые публикуют фотографии в белье, кроме тела ничего показать не могут. Ты сталкивалась с подобными предрассудками?
Конечно. Я не думаю, что каждое мнение должно меня волновать. Если бы мне нужен был совет, то я бы не обратилась к анонимному комментатору. Я считаю, что показывать свое тело в любом виде — это личное дело каждого. Часто люди хотят повесить ярлыки на других. Некоторые успокаивают себя подобные образом: "У нее есть только красивое тело, зато у меня есть ум”.
Я знаю, кто я. Я живу для себя. Мои близкие знают, чем я занимаюсь и на что я способна. Мне этого достаточно. А кто не замечает меня настоящую в моем Instagram — ничего страшного, это только начало, у меня еще все впереди.
У тебя есть ненавистники — хейтеры?
Да, у меня есть хейтеры. Это нормально. Если нет людей, которым ты не нравишься — значит, у тебя нет своего мнения. Человек без своей позиции — удобен.
Есть такой стереотип, что популярным блогеркам часто пишут парни с целью познакомиться. У тебя тоже так?
Да, наверное, это правда. Если ты социально активен, то с тобой тоже будут многие общаться. В этом нет ничего удивительного.
У меня сложилось впечатление, что ты довольно домашняя девушка. Не ходишь на вечеринки, в бары.
Да, я не вижу в этом ничего интересного. Это трата времени, жизни. Употреблять много алкоголя с непонятными люди, портить свое здоровье — зачем?
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